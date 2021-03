Šokujúce detaily z výpovede odsúdeného člena gangu: Zaznelo aj meno Lučanského († 51)!

Zločinecká skupina sátorovci bola najbrutálnejším zločineckým gangom na Slovensku v 90. rokoch a potom aj na prelome tisícročí. Počet jej obetí môže byť až 100.

Uviedol to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic po procese s Lehelom Horváthom, obžalovaným z piatich vrážd, na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Lipšic v časti utorkového konania zastúpil dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského, ktorý mal iné služobné povinnosti.

"Samozrejme, toto nie je hlavná trestná vec sátorovcov. V hlavnej veci už pojednávanie prebehlo a padli odsudzujúce rozsudky. Tých vecí je niekoľko, prebiehajú ďalšie hlavné pojednávania s otcom a synom Dorovcami, ktorí tiež patrili k sátorovcom. Toto je parciálna časť a naozaj išlo pravdepodobne o najbrutálnejšiu zločineckú skupinu na Slovensku. Brutálnejšiu ako boli niektoré stredoslovenské či východoslovenské zločinecké skupiny," povedal pre TASR Lipšic. Za dôležité považuje, že nakoniec predstaviteľov skupiny postavili pred súd.

Lipšic poznamenal, že posledné roky ukázali, že časť vysokých policajných alebo justičných zložiek mala prepojenie na organizovaný zločin. "Koniec koncov, o tom sú aj prípady Očistec, Judáš, Božie mlyny a mnohé ďalšie. Aj v týchto prípadoch bolo zrejmé, že sátorovci majú kontakt a vplyv na niektorých policajných funkcionárov a niektorí už boli aj odsúdení," uviedol.

Špeciálny prokurátor poukázal na to, že na utorkovom pojednávaní zaznelo meno bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51), ktorý mal dostávať finančné plnenia za stretnutie s najvyššími predstaviteľmi sátorovcov. "Zaznelo aj meno bývalého sudcu Ústavného súdu Mojmíra Mamojku, ktorý tiež mal mať účasť na sprostredkovaní týchto stretnutí. To sú veľmi, podľa mojej mienky, závažné podozrenia a pýtal som sa na nich aj preto, aby následne mohli byť predmetom ďalšieho záujmu orgánov činných v trestnom konaní. Počuli ste zrejme, čo vypovedal v tejto veci svedok Kádar, že mali byť účastní za finančné prostriedky na stretnutiach so Sátorom, ktoré Sátor chcel vyvolať," zhrnul Lipšic s tým, že bude potrebné naďalej preverovať takéto informácie.

Mená Lučanského a Mamojku zazneli vo výpovedi svedka Kristiána Kádara. Ten mal odovzdávať cez tretiu osobu financie v hodnote 75.000 eur za sprostredkovanie stretnutia bosa skupiny Ľudovíta Sátora s Lučanským v roku 2010.