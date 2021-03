Igor Matovič sa po demisii prihovoril celému Slovensku: Odpustite mi

Bývalý predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) požiadal verejnosť o odpustenie všetkých chýb, ktoré počas posledného roka spravil. Povedal to na tlačovej konferencii v prezidentskom paláci po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová prijala jeho demisiu.

„Bol to síce len jeden rok, ale cítim sa, ako by ich bolo desať. Bol to pre Slovensko najťažší rok od druhej svetovej vojny, ale prežil som ho v jedných topánkach a s jediným cieľom – chrániť zdravie a životy ľudí,“ uviedol Matovič. Bývalý premiér v závere poďakoval svojej rodine a verejnosti.

Nový predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Matovičovi poďakoval a skonštatoval, že jeho odchod je veľkým gestom, ktoré nemá obdobu. Podotkol, že Matovič neodstupuje pre korupciu či vraždu, ale aby upokojil politickú situáciu a nespokojnosť ľudí.

"Igor, tak ako sme to spolu ťahali za jeden povraz, verím, že budeme pokračovať aj naďalej pre Slovensko," povedal designovaný premiér.