Heger dostal otázku na telo: Bude iba Matovičovou bábkou?! Sledujte, ako zareagoval

Igor Matovič bude mať ako predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) väčšie slovo na koaličnej rade, zasadnutie vlády však riadi jej predseda.

V utorkovej diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus to uviedol budúci premiér Eduard Heger (OĽaNO). Odpovedal tak na otázku, ako bude riešiť prípadné spory medzi Matovičom a staronovým ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) na zasadnutiach vlády, prípadne svoje vlastné nezhody so šéfom OĽaNO.

„Budú tu teraz veľké pochybnosti, bude sa hovoriť o tom, či som alebo nie som bábka, úprimne, mňa toto neruší," povedal Heger s tým, že kompetenciám predsedu vlády rozumie a o ne sa bude opierať. Pokiaľ ide o kvalifikáciu Matoviča na post šéfa rezortu financií, Heger v tejto súvislosti povedal, že tím na ministerstve pozná Matovič pomerne dobre. „Pracovali sme aj na reformách aj na pláne obnovy a podobne," priblížil Heger. Matovič bude podľa jeho názoru funkciu ministra plniť veľmi kvalitne.