Balík noviel v súvislosti s druhou vlnou: Za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou vezme zodpovednosť štát

Za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 prevezme zodpovednosť štát.

Platiť to má, dokým nebude očkovacia látka zaregistrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA). Predĺži sa tiež trvanie dočasnej odbornej stáže zahraničných zdravotníckych pracovníkov v slovenských nemocniciach z 90 dní po skončení krízovej situácie na 180. Zjednoduší sa aj ich vstup do pracovného pomeru počas boja s pandémiou. Vyplýva to z balíka noviel v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 bude po novom preberať zodpovednosť štát. Na Slovensku sa to bude nateraz týkať ruskej vakcíny Sputnik V. Rezort zdravotníctva vysvetlil, že vypustenie vety o zodpovednosti predpisujúceho lekára ho žiadnych primárnych právnych povinností nezbavuje. V platnosti ostane zodpovednosť za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na očkovanie neregistrovanou vakcínou bude rovnako aj naďalej potrebný písomný súhlas pacienta.

Pri zjednodušení práce pre zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia argumentuje ministerstvo zdravotníctva nedostatkom lekárov a zdravotníkov. Práve takýmto nedostatkom môže podľa rezortu dôjsť k prehĺbeniu už teraz ohrozenej dostupnosti a kvality špecializovanej zdravotnej starostlivosti, a teda k ohrozeniu práva na ochranu zdravia.

Legislatíva prináša i uhradenie liečby v kúpeľoch pre pacientov, ktorí prekonali ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Nárok naň majú mať pacienti, ktorí ležali na JIS či na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a po prekonaní infekcie u nich pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové, pohybové ťažkosti, ako aj choroby obehového ústrojenstva či duševné choroby.

Umožní sa ňou i použitie nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami. Tento krok má pripraviť Slovensko na zmenu testovacej stratégie. Testy by sa mali využívať okrem domácností napríklad v školách či v závodoch. Zároveň by sa mali upraviť kompetencie pre operačné stredisko, ktoré by riadilo plánované presuny pacientov medzi jednotlivými nemocnicami.

O balíku zmien rokovalo plénum v zrýchlenom režime. Novelu predložilo ministerstvo zdravotníctva. Návrh mal zaviesť aj jednorazové odškodnenie príbuzných zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci. Odškodné sa napokon bude riešiť v osobitnom legislatívnom návrhu. Nárok na odškodné by totiž mali dostať aj príbuzní opatrovateľov. V pôvodnom návrhu zároveň chýbali podmienky, za akých má k odškodňovaniu dôjsť.