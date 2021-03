Trnavská župa má vlastnú čakáreň pre záujemcov o očkovanie proti COVID-19: Kto sa môže prihlásiť?

Trnavský samosprávny kraj zriadil vlastnú čakáreň na očkovanie proti COVID-19 pre občanov od 18 do 50 rokov vybraných profesií a so závažnými a menej závažnými ochoreniami.

Čakatelia budú náhradníkmi pre župné veľkokapacitné očkovacie centrá, v ktorých sa očkuje vakcínou AstraZeneca.

Registrácia je možná cez www.cakarentt.sk, registrovanie je jednoduché a podobá sa celoštátnemu registračnému systému. Predseda Trnavského samospávneho kraja Jozef Viskupič predpokladá, že každé z troch veľkokapacitných očkovacích centier župy by mohlo z paralelného registračného systému každý víkend zaočkovať 100 až 150 čakateľov na vakcínu.

Trnavský samosprávny kraj umožní registráciu ľuďom v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. V prípade ľudí so závažnými a menej závažnými ochoreniami riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Lucia Šmidovičová odporúča konzultovať vhodnosť vakcíny AstraZeneca so svojím lekárom. Okrem nich sa môžu do župnej čakárne registrovať napríklad osoby, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo zamestnanci maloobchodných prevádzok, ktoré nie sú zatvorené, alebo vodiči mestskej a prímestskej dopravy a zamestnanci niektorých ďalších profesií.

Trnavský samosprávny kraj zriadil vlastné veľkokapacitné očkovacie centrá v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici, doteraz v nich bolo prvou dávkou vakcíny AstraZeneca zaočkovaných viac ako 17-tisíc ľudí. V kraji očkuje aj päť nemocníc a dve polikliniky.