Talianska vláda sprísňuje: Najnovším krokom chce odradiť ľudí od dovoleniek v zahraničí

Taliansko zavádza päťdňovú karanténu pre cestujúcich z krajín EÚ v snahe obmedziť šírenie koronavírusu.

Informovala o tom v utorok agentúra APA s odvolaním sa zdroje z prostredia talianskej vlády. Príslušné nariadenie má v stredu podpísať tamojší minister zdravotníctva Roberto Speranza.

Ľudia prichádzajúci do Talianska budú musieť zároveň predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus. Ďalší test bude potrebný po piatich dňoch izolácie. Talianska vláda chce týmito krokmi zamedziť tomu, aby Taliani cez veľkonočné sviatky cestovali do zahraničia. Povinná karanténa po vstupe do Talianska už aktuálne platí pre všetky štáty, ktoré nie sú členmi EÚ.

Od 3. do 6. apríla bude Taliansko v "červenej zóne" s najprísnejšími opatreniami - Taliani nebudú smieť opustiť miesto svojho bydliska a cestovať do iných regiónov za svojimi príbuznými. Cestovanie občanov Talianska do zahraničia však vláda nezakázala - potrebný je však negatívny test na koronavírus.

Tieto opatrenia vyvolali kritiku zo strany združenia hoteliérov Federalberghi. Jeho predseda Bernabo Bocca pre pondelňajšie vydanie denníka Corriere della Sera poukázal na to, že síce nie je povolené opustiť vlastnú obec, no zároveň je možné odletieť napríklad na Kanárske ostrovy. Dodal, že zatvorených je 85 percent talianskych hotelov.

V Taliansku zaznamenali od začiatku pandémie už viac ako 3,5 milióna prípadov nákazy a vyše 108.000 súvisiacich úmrtí. V pondelok večer hlásili za 24 hodín prírastok 417 úmrtí a 13.000 nových prípadov nákazy.