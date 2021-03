Rodina zo západného Slovenska prosila o pomoc pri pátraní po starčekovi: Život mu zachránil psík!

Príbeh so šťastným koncom vďaka policajnému psovi! Rodina sa obrátila na políciu po tom, čo 83-ročný dôchodca odišiel z domu a nepodal o sebe žiadnu správu.

Vďaka pohotovej práci bratislavského a pezinského policajného tímu sa nezvestný starček vrátil domov. O nezvestnosti muža zo Štefanovej informovala políciu rodina v pondelok. Podľa polície mal 83-ročný muž odísť z domu okolo 10-tej ráno a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.

"Policajti sa skontaktovali s príbuznými muža a začali okamžite na základe jeho popisu prepátravať okolie a to aj za pomoci vytvorenia tvz. rojnice. Do pátrania bol nasadený aj policajt oddelenia služobnej kynológie so služobným psom TARASOM. Počas prepatrávania okolia sa služobný pes vydal cez pole k lesnému porastu a práve TARAS po krátkom čase označil štekotom osobu v oblasti za potokom v hustom lesnom poraste," uviedli policajti.

"Aj na základe jeho reakcie jeho psovod - policajt oddelenia služobnej kynológie prešiel cez potok. Na druhej strane potoka v lesnom poraste našiel nezvestného muža, ktorý bol dezorientovaný, mal premočené oblečenie a triasol sa od zimy," doplnila polícia na svojej facebookovej stránke. O muža sa potom postarali policajti, ktorí mu poskytli prvú pomoc. Starček bol napokon prevezený do nemocnice.