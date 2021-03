Politologička o novej vláde aj so Sulíkom a Matovičom: Vydrží takáto koalícia? Výstižná odpoveď

Je dôležité, aby dôsledky vládnej krízy odzneli čo najskôr a krajina sa vrátila do normálu. Voči niektorým nomináciám na členov novej vlády však môže mať prezidentka SR Zuzana Čaputová výhrady z hľadiska dôvery občanov v politické inštitúcie.

Ak bude vyjednávať, tak len veľmi krátko, predpokladá politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako uviedla pre TASR, utorkovú demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO) možno považovať za záver koaličnej krízy, nie však definitívne ukončenie sporov v súčasnej koalícii.

"Na prvý pohľad sa môže zdať, že požiadavky strany SaS (aj keď modifikované) boli naplnené a teda víťazom (krízy) je ona. Avšak to by bolo krátkozraké," upozornila Világi. Ako podotkla, takáto kríza nie je prínosom pre žiadnu stranu konfliktu. Z dlhodobejšej perspektívy, respektíve z pohľadu najbližších parlamentných volieb, uškodí podľa nej SaS, OĽANO aj strane Za ľudí. "Vo volebnom boji ju vo svoj prospech využije len strana Sme rodina, ktorá sa môže prezentovať ako tá, ktorá sa od krízy dištancovala," myslí si politologička.

Rekonštrukcia vlády, ktorú má po novom viesť Eduard Heger (OĽANO), je podľa Világi podobná tej v roku 2018, keď prevzal od Roberta Fica post predsedu vlády Peter Pellegrini (obaja vtedy Smer-SD). "Aj vtedy došlo k výmene na pár ministerských postoch a poste premiéra," poznamenala.

Na otázku, či môže vydržať vláda, v ktorej zostávajú hlavní aktéri konfliktu, teda šéf hnutia OĽANO Matovič a predseda SaS Richard Sulík, nemala politologička jednoznačnú odpoveď. "Racionálne si to viem predstaviť, politologicky to dáva zmysel, že by sa mali obaja lídri koaličných strán snažiť udržať vládu čo najdlhšie, ale napriek tomu, si to nedovolím predikovať, keďže pri tejto vládnej koalícii je nepredvídateľnosť veľmi veľká," dodala.