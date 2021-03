Stopka dovolenkám v zahraničí sa napokon nekoná: Nemci môžu aj naďalej cestovať

Nemci budú môcť napriek pretrvávajúcej pandémii nového koronavírusu aj naďalej cestovať na dovolenky do zahraničia.

Povedal to v pondelok večer pre agentúru DPA hovorca nemeckej vlády. Vysvetlil, že proces preverovania možnosti zakázať turistické cesty do zahraničia, ktorý nariadila kancelárka Angela Merkelová, bol oficiálne ukončený.

Hovorca v súvislosti s aktuálne platnými pravidlami cestovania uviedol, že prijatie "dodatočných právnych nariadení nie je v tomto okamihu v pláne". Dodal však, že "spolková vláda naďalej žiada všetkých občanov, aby s ohľadom na zvyšujúci sa počet nakazených a s tým spojené riziká upustili od cestovania doma i v zahraničí".

V utorok vstupuje do platnosti i povinnosť pre leteckých pasažierov prichádzajúcich do Nemecka, ktorí sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym výsledkom testu na nový typ koronavírusu. Test musia predložiť pri nástupe do lietadla, inak nebudú môcť cestu absolvovať. Nateraz by toto preventívne opatrenie malo platiť do 12. mája.

Test nie starší ako 48 hodín je navyše povinný aj pri návrate z rizikových oblastí s vysokým počtom nakazených alebo oblastí s novými variantmi vírusu a cestujúci musia dodržať i desaťdňovú karanténu. Tú je možné ukončiť druhým negatívnym testom po piatich dňoch izolácie.

Vláda zvažovala, že dovolenky v cudzine zakáže vzhľadom na búrlivé debaty, ktoré sa rozpútali po tom, čo Nemci začali hromadne rezervovať lety na Malorku, keď spolkový kabinet 14. marca tento španielsky ostrov vyradil zo zoznamu rizikových oblastí. "Nie je možné, že nie sme schopní zakázať, aby ľudia lietali na Malorku, no v (meste) Flensburg bolo zavedené obmedzenie pohybu do okruhu 15 kilometrov," povedala minulú stredu Merkelová počas rokovaní s premiérmi 16 spolkových krajín. Takýto zákaz dovoleniek v zahraničí platí napríklad v Belgicku či v Británii.