Simuluje Navaľnyj?! Obvinenie prišlo po urážke od opozičného politika

Podpredseda verejnej monitorovacej komisie (ONK) pre Vladimirskú oblasť v Rusku obvinil väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zo simulovania zdravotných problémov.

V reakcii na slová členov ONK, ktoré zazneli v ruských médiách, Navaľnyj označil členov ONK za "bandu gaunerov a klamárov". Informovala o tom v utorok rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Podľa tohto zdroja podpredseda misie ONK pre Vladimirskú oblasť Vladimir Grigorian vo vysielaní televíznej stanice Dožď uviedol, že vyjadrenia politika, že v nápravnom tábore nemá prístup k potrebným liekom, nezodpovedajú realite. Vyslovil tiež podozrenie, že Navaľnyj svoje zdravotné problémy simuluje. Grigorian však pripustil, že Navaľného vo väzení nenavštívil.

Iný člen ONK Jurij Belokrylin tiež poznamenal, že neverí sťažnostiam Navaľného, že má bolesti chrbta.

Navaľného právnik Vadim Kobzev na sociálnej sieti Twitter uviedol, že jeho klient označil ONK vo Vladimirskej oblasti za "bandu gaunerov a klamárov".

Navaľnyj sa podľa Kobzeva domnieva, že členovia ONK "idú na ruku vedeniu koncentračných táborov a zhoršujú situáciu väzňov".

Komisie ONK pôsobia v 85 regiónoch Ruskej federácie; ich úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí: vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.

Navaľnyj už dlhší čas pociťuje silné bolesti chrbta a trpí znecitlivením nohy. Podľa svojich právnikov tiež uviedol, že správa väzenského tábora nereagovala na jeho žiadosti o povolenie absolvovať vyšetrenie u civilného špecialistu.

List s požiadavkou poskytnúť opozičnému politikovi kvalifikovanú lekársku pomoc už medzičasom podpísalo asi 500 lekárov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok odmietol návrh, aby boli k Navaľnému privolaní lekári zo zahraničia. Uviedol, že si z minulosti nepamätá žiadny takýto prípad. Dodal, že nesúhlasí s názorom, že "táto otázka (zdravia Navaľného) má isté medzinárodné aspekty".

Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby. V následnom súdnom procese mu bol podmienečný trest odňatia slobody v kauze Ves Rocher zmenený na nepodmienečný. Navaľnyj strávi vo väzení celkovo dva a pol roka.