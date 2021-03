Štvrtkové vydanie úsmevnej relácie Zlaté časy bude venované spomienke na legendárneho režiséra Jožka Bednárika. Ten sa svojou neuveriteľnou energiou a zmyslom pre humor zapísal do pamäte hádam každému, kto s ním prišiel do kontaktu a inak tomu nebolo ani v prípade Milana Lasicu. A to aj napriek tomu, že jeho prvé stretnutie s Beďom bolo z celkom iného súdka. Jeho slová vám vyrazia dych! Vy sa zabavte nielen na našom videu, no aj na relácii Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.