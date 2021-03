Meno známej producentky Wandy Adamik Hrycovej sa v posledných mesiacoch spája najmä so seriálom Slovania, ktorý je bezpochyby jedným z najveľkovýpravnejších projektov u nás. Reč naň sa zvrtla aj v pondelkovom Inkognite, v ktorom bola Wanda tajným hosťom a o seriáli prezradila skutočne zaujímavé pikošky. Odhalila nielen to, ako prebiehalo dorozumievanie medzi hercami, no aj to, čo sa stalo s rekvizitami. Korunu jej rozprávaniu nenasadil nik iný, ako Mišo Hudák.