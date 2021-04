Matka prišla s Leom k lekárovi, ten ich odbil: Chlapček († 4) vydýchol matke v náručí

Malý chlapček († 4) zomrel iba necelý týždeň po tom, ako mu diagnostikovali nosnú infekciu. V skutočnosti išlo o nebezpečnú sepsu.

Leo Dennis bol prevezený do nemocnice Morriston v Swansea vo Walese po tom, čo utrpel silný záchvat a veľmi mu stúpla teplota. Jeho matke Jemme (24) však lekári povedali, aby vzala syna domov a dala mu liek s obsahom paracetamolu, informuje portál The Sun.

O dva dni neskôr rozrušená matka urýchlene odniesla dieťa späť do nemocnice, keď sa jeho stav zhoršil. Nakoniec maličký umrel na sepsu, ktorej sa ľudovo hovorí aj otrava krvi. Jeho teta Leanne pre portál Wales Online povedala: „V matkinom náručí mu zlyhalo srdce. Skončil so sepsou a dostal sa do septického šoku."

Keď už hovorila o jeho počiatočných príznakoch, povedala, že malý Leo sa, ako každé dieťa, vŕtal v nose, čo mohlo byť príčinou infekcie. Chlapček sa navyše narodil s rôznymi zdravotnými problémami. Pre závažnú srdcovú chybu musel podstúpiť operáciu tesne po narodení. Neskôr mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, ktorá ovplyvňuje pohyb a koordináciu.

Počas svojho krátkeho života musel podstúpiť ďalšiu operáciu srdca, pri ktorej mu nasadili kardiostimulátor. Napriek všetkým zdravotným problémom ale Leova teta hovorí, že to bol šťastný chlapec. „Bol veľmi temperamentný. Lekári mu nedávali žiadnu šancu, že bude chodiť, ale on sa nevzdal. Na nohy sa postavil, keď mal dva roky, a odvtedy sa nezastavil,“ povedala.

Po jeho náhlej smrti mu rodina a najbližší príbuzní vzdali hold na sociálnej sieti. „Svet sa nám obrátil naruby. Náš malý, krásny, statočný, silný Leo získal krídla. Bojoval so sepsou až do samého konca, ale teraz už odpočíva v pokoji. Jemma stratila nielen svojho najlepšieho priateľa, ale aj svojho chlapčeka. Jeho žiarivý úsmev, krásny smiech, nákazlivá osobnosť a veľké modré oči budú veľmi chýbať nielen rodine a priateľom, ale hlavne žene, ktorá o všetko prišla, Jemme,“ píše sa v príspevku.

Príbuzní založili stránku GoFundMe, ktorá pomáha s úhradou nákladov na pohreb. Leanne uviedla, že rodina plánuje podať sťažnosť na zdravotnícku radu univerzity Swansea Bay University pre zanedbanú starostlivosť o Lea. Hovorca rady uviedol: „Chceli by sme rodine v tejto veľmi smutnej chvíli vyjadriť úprimnú sústrasť. Požiadali sme ich, aby nás kontaktovali, aby sme mohli situáciu plne preskúmať.“