Vnuk Matouš o rozlúčke so slávnou babičkou Hegerovou († 89): Splní jej posledné želanie

Dnes je to presne týždeň, čo kráľovná šansónov Hana Hegerová († 89) vstúpila do umeleckého neba.

Svoje zbohom tomuto svetu dala hospitalizovaná v pražskej nemocnici, kde podstupovala dialýzy a pasovala sa so zlomeninou krčku stehennej kosti. Síce nás krehká speváčka s medovým hlasom zanechala v žiali, no jej láskavá povaha a večné piesne navždy zostanú v našich srdciach. Umelkyňa sa na sklonku života netajila tým, že o svojej smrti premýšľala a vyslovila niekoľko želaní, ako by mala rozlúčka s ňou vyzerať. Jej vnuci sa všetky priania rozhodli do bodky splniť.

Piesne, ktoré svojou jedinečnosťou upútali na Slovensku aj v Česku každého poslucháča - taký bol repertoár šansónovej divy Hegerovej, známej svojím pôvabom a eleganciou. Napriek večnému úsmevu na perách sa s ňou život nemaznal. Keď sa speváčka v roku 2011 stiahla do úzadia medzi štyri steny pražského bytu, začala pomýšľať aj nad svojimi poslednými chvíľami.

„Keď vyletím komínom, v žiadnom prípade nechcem, aby púšťali moje šansóny,“ až desivo si zapriala Hegerová pre český Blesk. Po svojej smrti chcela byť spopolnená, jej želania však pokračovali. „Keď umriem, tak by som chcela, aby môj popol vysypali do Dunaja,“ vyhlásila v rozhovore pre časopis Vlasta. Dvaja vnuci spolu s jej bratom - jediná najbližšia rodina, ktorá jej zostala - sa rozhodli speváčkine priania splniť.

Chcela len vyšumieť...

Slova sa ujal vnuk Matouš, ktorý pôsobí v Prahe ako filmový producent. „Po- hreb bude presne taký, aký ho chcela. Je prianím nás všetkých, aby bola babičkina posledná vôľa splnená vo všetkých smeroch,“ potvrdil Blesku Matouš. Prisľúbil teda, že popol umelkyne rozprášia na krásnom modrom Dunaji, presne tak, ako to chcela. „Miesto ešte vybraté nemáme.“ Poslednú rozlúčku však chce naplánovať, až keď sa zmiernia protipandemické opatrenia.

„Samozrejme, teraz netušíme, kedy to kvôli situácii s covidom bude možné. Tuším, že je to vcelku ďaleká budúcnosť,“ uzavrel producent. Podľa Hegerovej „plánov“ by mala byť potom jej prázdna urna uložená na hrob, kde odpočíva jej mama. „Určite ju niekto ukradne, ale to mi vôbec neprekáža. Nechcem, aby tam ľudia chodili a hovorili: Tu je hrob Hegerovej. Ja proste vyšumím...“