Vráti sa Krajniak na post ministra práce? Politik dal jednoznačnú odpoveď

Bývalý minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nebude členom kreujúcej sa vlády Eduarda Hegera (OĽANO).

Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že rekonštruovanú vládu napriek tomu bude podporovať v parlamente. Krajniak poznamenal, že Hegera má rád a považuje ho za čestného človeka. V pozícii premiéra aj v osobnom živote mu želá všetko dobré. O tom, že nebude členom jeho vlády, sa podľa vlastných slov rozhodol po dôkladnom zvážení. "Aj preto, lebo som dal demisiu s vedomím, že podávam demisiu, a nie ako 'vydierku' s tým, že sa okamžite 'hlásim do služby'. To je moja reflexia posledných týždňov," skonštatoval Krajniak.

Zdôraznil, že sa nemôže tváriť, že sa nič nestalo. Za aktuálnu situáciu podľa neho nie sú zodpovední len Igor Matovič a Marek Krajčí (obaja OĽANO). "Za situáciu vo vládnej koalícii i na Slovensku sú minimálne rovnakým dielom zodpovední aj ďalší," podotkol. Necháva preto na nich, aby voči sebe vyvodili zodpovednosť, urobili sebareflexiu, a prípadne zvážili, že sa vymenia alebo zmenia. Poukázal na to, že za posledné tri týždne rôzni politici vyzývali iných politikov na sebareflexiu. "Žiadali od iných, aby sa zmenili, namiesto toho, aby začali od seba," dodal s tým, že on sám začal od seba a podal demisiu.

Koaličné hnutie Sme rodina podľa Krajniaka pristupovalo k riešeniu pandémie aj ostatných problémov Slovenska konštruktívne. "Nežiadali sme demisie od iných, nikoho sme nevydierali, snažili sme sa nájsť konštruktívne riešenie v každej situácii. Koalícia sa včera aj s naším prispením dohodla na pokračovaní," poznamenal.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala 17. marca Krajniakovu demisiu. Ten svoje rozhodnutie označil za krok, ktorý má demonštrovať snahu Sme rodina o čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy. Demisiu premiéra Igora Matoviča prijme hlava štátu v utorok (30. 3.) o 11.00 h. Zostavením novej vlády poverí Eduarda Hegera, súčasného vicepremiéra a ministra financií. Matovič v nedeľu (28. 3.) informoval, že sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste premiéra vymeniť s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom. Hegera ako nového designovaného premiéra prijali aj koaliční partneri.