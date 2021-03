Čaputová bude mať v rukách veľkú moc: Odmietne prezidentka vymenovať Matoviča?!

Ešte nič nie je isté! Premiér Igor Matovič (47) v nedeľu večer oznámil, že si chce vymeniť kreslo s ministrom financií Eduardom Hegerom (44), čím vyhovie požiadavkám koaličných partnerov, ktorí žiadali jeho odchod.

Strany SaS, Za ľudí aj Sme rodina súhlasia, no posledné slovo bude mať prezidentka Zuzana Čaputová, (47). Tá môže zamiešať kartami a po rošádach s demisiami môže odmietnuť vymenovať Matoviča za ministra. Podobná situácia nastala pred tromi rokmi. Čo by sa dialo v takom prípade?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Heger sa s hlavou štátu stretol v pondelok podvečer. Potreboval zistiť, či by Čaputová vôbec súhlasila s výmenou postov. „Pri ďalších krokoch prezidentka dodrží ústavou stanovený postup, týkajúci sa zloženia a vymenovania novej vlády,“ povedal hovorca Čaputovej Martin Strižinec ešte pred stretnutím. Heger po schôdzke potvrdil, že Matovič podá demisiu už dnes.

„Dohodli sme sa a prijal som jej dôveru, že ma poverí zostavením novej vlády. Pani prezidentke prinesiem zoznam mien novej vlády, ktoré by som jej zajtra predstavil,“ oznámil Heger. Podľa pravidiel má prezidentka právo nevymenovať novú vládu, ak bude považovať niektorého z členov za nevhodného na ministerský post.

Čaputová patrila k tým, ktorí vyzývali Matoviča na odchod z funkcie. Málokto však rátal s tým, že bude chcieť zostať vo vláde. „Prezidentka môže urobiť to, čo v roku 2018 urobil vtedajší prezident Andrej Kiska. Vtedy, keď bola podaná demisia predchádzajúcej vlády a následne tu boli plány na vymenovanie novej vlády, tak prezident Kiska povedal, že takúto vládu nevymenuje. Mal výhradu na úrovni jedného rezortu,“ vysvetlil pre Nový Čas Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Kiska vtedy nesúhlasil s tým, aby sa Jozef Ráž mladší stal ministrom vnútra a post nakoniec obsadil Tomáš Drucker. Prezidentský palác do uzávierky nereagoval, či Čaputová súhlasí s tým, aby si Matovič a Heger vymenili posty. „Po vymenovaní nového predsedu vlády už nemá možnosť ďalej odmietať jednotlivých ministrov. Ale to je otázka politických rokovaní, keď by povedala, že chce mať na stole vopred celý zoznam,“ vysvetľuje ústavný právnik Eduard Bárány.

Kritika opozície

Pellegrini s vymenovaním Matoviča do funkcie ministra financií absolútne nesúhlasí. Podľa neho ide o veľmi zlú správu pre Slovensko. „Pretože o štátne financie, o dane a o použitie každého jedného centa sa bude starať človek, ktorý nemá žiadnu odbornosť, žiadne kompetencie a žiadne odborné schopnosti. Je to človek, ktorý má čierne na bielom napísané, že je síce nepotrestaný, ale uznaný človek, ktorý bol zapletený do daňových podvodov,“ rozhorčuje sa. Nádeje vkladá do prezidentky. Dúfa, že hlava štátu zasiahne tak, ako zasiahol Kiska pred tromi rokmi.

Môže sa stať to, čo pred tromi rokmi

Vincent Bujňák, Právnická fakulta Univerzity Komenského

- Teoreticky nie je vylúčené, že by terajšia hlava štátu povedala, že nevymenuje takú vládu, v ktorej bude mať nejakú personálnu výhradu na nejakom konkrétnom poste. Tieto výhrady hlavy štátu by nemali byť pravidlom, ale mali by byť skôr výnimkou. Ale teda keď by smerovali voči jednotlivcovi a v odôvodnenom prípade, viem si predstaviť presne taký postup ako v roku 2018 uplatnil Andrej Kiska.