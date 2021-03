Proces v kauze smrti Floyda pokračuje: Aký trest hrozí obžalovanému bývalému policajtovi?

Porota v americkom meste Minneapolis si vypočula v pondelok úvodné reči obžaloby a obhajoby v procese s bývalým policajtom Derekom Chauvinom, obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda.

Informovala o tom agentúra AFP. Prokurátor Jerry Blackwell ukázal porotcom videonahrávku policajta Chauvina, ako tlačí kolenom na krk spútaného a ležiaceho Floyda. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Na zázname je počuť, ako okoloidúci naliehajú na Chauvina, aby povolil, čo nakoniec spravil po vyše deviatich minútach.

Floyd sa postupne prestal hýbať aj rozprávať a zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Chauvin podľa obžaloby nedodržal policajné postupy a bezcitne tlačil kolenom k zemi Floydovo nehybné telo, až kým ho neodniesli záchranári. "Trvalo to deväť minút a 29 sekúnd," pripomenul Blackwell porote.

Prokurátor ďalej zdôraznil, že tento súdny proces je o činoch Dereka Chauvina, a nie o polícii ako takej. "Práca policajta je ťažká, niekedy musia za zlomok sekundy spraviť rozhodnutie o živote a smrti," povedal Blackwell.

K porote sa následne prihovoril aj Chauvinov obhajca Eric Nelson. Podľa neho bol Floyd v čase smrti pod vplyvom drog a bránil sa vzatiu do väzby. Zároveň porotu vyzval, aby ignorovala politické a sociálne otázky týkajúce sa prípadu. "(Počas procesu) sa dozviete, že Derek Chauvin presne dodržal postupy, ktoré sa naučil počas policajného výcviku," povedal Nelson porote.

Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel pri zatýkaní v meste Minneapolis v štáte Minnesota pre podozrenie z platby falošnou 20-dolárovou bankovkou. Derekovi Chauvinovi hrozí za vraždu druhého stupňa 40-ročné väzenie a za zabitie ďalších desať rokov. Je taktiež obvinený z vraždy tretieho stupňa, za čo je trestná sadzba až 25 rokov.