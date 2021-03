Tajomná minulosť Eduarda Hegera odhalená: Z obchodníka s vodkou je premiér!

Kozmetické úpravy! Tak by sa dala nazvať rošáda, na základe ktorej si vymenia stoličky minister financií Eduard Heger a súčasný premiér Igor Matovič.

Nádejný budúci predseda vlády včera predstavil prezidentke Zuzane Čaputovej nové zloženie svojho kabinetu. Záhadou zatiaľ zostáva meno ministra zdravotníctva a aj to, či budú pripravené mená hlave štátu po chuti. Aká je tajomná minulosť nového premiéra Slovenska, a prečo môže byť Igor Matovič postrachom na novom poste?!

Po tom, ako Igor Matovič v duchu kresťanských tradícií všetkým odpustil a hnutie OĽaNO sa vzdalo všetkých požiadaviek, vládna kríza sa skončila. Do kabinetu sa majú vrátiť všetci ministri, ktorí podali demisiu. Otáľa len Milan Krajniak, za ktorého však už má Boris Kollár náhradu. Novým šéfom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mal stať Jozef Hlinka, ktorý bol doposiaľ poslancom Národnej rady ako náhradník Krajniaka.

Do funkcie sa nevráti ani Marek Krajčí. Hnutie OĽaNO tvrdí, že jeho nástupcu už majú a nebude z politických vôd. Podľa portálu Aktuality by to mal byť súčasný riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský. „Je to človek, ktorý spĺňa odborné aj morálne kvality,“ prezradil v Rádiu Expres minister obrany Jaroslav Naď.

Obchodník s vodkou

Kormidlo slovenského kabinetu má prebrať doterajší minister financií Eduard Heger, ktorého spolustraníci volajú familiárne Edo. Do minulého roka pomerne nevýrazná postava politickej scény bude teraz nadriadená aj svojmu straníckemu šéfovi Igorovi Matovičovi. Ako je zrejmé z jeho životopisu, pracovne zarezával už počas štúdií na Ekonomickej univerzite. Najprv bol asistentom riaditeľa firmy, ktorá dováža vodovodné batérie a manažoval aj reštauráciu.

Osudovým sa stalo stretnutie so súčasným bratislavským županom Jurajom Drobom, s ktorým rozbehli vo veľkom predaj s alkoholom. „Zoznámili sme sa v USA. Bol konateľom v mojej firme, ktorá sa venovala predovšetkým marketingu a distribúcii svetovo známej vodky a bol v tom veľmi úspešný,“ prezradil Droba s tým, že z tohto pohľadu je výber Hegera ako manažéra na post predsedu vlády dobrá voľba.

„Naučil sa byť aj dobrý politik, bude spájať a zjednocovať, čo je v dnešnej situácii strašne dôležité,“ tvrdí jeho bývalý zamestnávateľ. Vodka, ktorá sa vyrába v Starej Ľubovni, sa vyvážala zväčša za veľkú mláku. V čase, keď tam Heger pôsobil, dosahovala firma podľa Finstatu obrat až 2 milóny eur ročne.