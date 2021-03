Matovič má byť šéfom štátnych financií: Čo si o ňom myslia exministri? Tvrdé slová!

Má nové ambície! Premiér Igor Matovič (47) by chcel v blízkej budúcnosti zasadnúť do kresla ministra financií.

V praxi by tak mohol zužitkovať skúsenosti, ktoré nadobudol ako podnikateľ. Paradoxom však je, že by pod neho spadalo aj platenie daní, pričom v minulosti čelil obvineniu pre ich krátenie. Navyše od financií svojej rodiny dáva ruky preč. Všetok majetok totiž pred rokmi prepísal na svoju manželku Pavlínku (44). Nový Čas zisťoval, aké sú jeho šance na úspech podľa exministrov.

Matovič si to po roku vo funkcii namieril z premiérskej stoličky do rezortu financií. Vystriedať chce straníckeho kolegu Eduarda Hegera, z ktorého má byť nový predseda vlády. „Rozhodol som sa urobiť gesto odpustenia,“ povedal Matovič, ktorému vyjadrili podporu všetci koaliční partneri.

Kríza je tak zažehnaná, prichádza však otázka, či bude zvládať ministerský post, keď s rezortom nemá žiadne predošlé skúsenosti. Ďalšie pochybnosti vyvoláva jeho minulosť s opajcnutou diplomovkou či s vyšetrovaním možných daňových podvodov, ktorému čelil pre svoj biznis.

Matovič v roku 1997 založil vydavateľstvo a pod svojou značkou začal vydávať inzertné noviny. Problém prišiel, keď strana Smer pod taktovkou Roberta Fica prišla s obvinením, že počas podnikania krátil dane. Polícia vtedy začala vyšetrovanie pre krátenie daní v súvislosti s predajom firmy Matoviča regionPress, ku ktorému malo dôjsť v roku 2008.

Problémom malo byť, že príjem z predaja nezahrnul do daňového priznania a štátu mala vzniknúť škoda viac ako pol milióna eur. Matovič to odmietal a vyšetrovanie sa ani nikam neposunulo. Preverovali sa aj nezrovnalosti v účtovníctve a vyhnúť sa mal zaplateniu dane vo výše 71 000 eur. Prípad preveroval vyšetrovateľ, no trestné stíhanie uzavreli, pretože skutok bol premlčaný.

Matovič v tom čase tvrdil, že nechce byť chránený žiadnym premlčaním a žiadal, aby mu vzniesli obvinenie. „Len súd dokazuje, kto spáchal trestný čin a kto nespáchal,“ povedal. Odvolával sa na to, že počas svojho podnikania zaplatil na daniach 16 miliónov eur a ukázal aj svoje účtovníctvo.

Od financií rodiny sa dištancuje

Zaujímavé je aj to, že budúcim ministrom financií má byť niekto, kto od rodinných financií dáva ruky preč a rád sa s tým chváli. Všetok rodinný majetok prepísal na svoju polovičku. Netají sa tým, že od roku 2006 majú s Pavlínkou rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo. „Štrnásť rokov sa absolútne nemiešam do toho, kam sa Pavlínka rozhodne investovať, a túto tradíciu budem poctivo dodržiavať naďalej,“ povedal Matovič minulý rok, keď sa začala riešiť kauza Arca Capital.

Ide o finančnú skupinu, ktorá si v posledných mesiacoch prešla finančnými problémami a jeho manželka do spoločnosti Arca Investments investovala 600-tisíc eur. V súčasnosti je malá pravdepodobnosť, že Matovičovej sa peniaze vrátia späť.