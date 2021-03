Môžeme sa začať tešiť na odvetu súboja Végha s Vémolom? Vo veci nastal veľký posun

Dohoda na spadnutie? Promotéri Oktagonu po víkendovom turnaji prezradili zaujímavé detaily zo zákulisa.

Podľa ich slov sa fanúšikovia môžu tešiť na odvetu medzi Slovákom Attilom Véghom (35) a Čechom Karlosom Terminátorom Vémolom (35).

Ich prvé meranie síl sa odohralo v novembri 2019. Mnohí odborníci vtedy tento súboj označovali ako zápas storočia. Végh si v ňom z pozície outsidera pripísal fenomenálne víťazstvo po tom, ako svojou pravačkou nekopromisne vypol Vémolu úderom do brady. Odveta by takmer určite prilákala k obrazovkám obrovský počet divákov a stala by sa témou aj mimo MMA kruhov, keďže ide o česko-slovenský súboj.

„Áno, môžem povedať, že sme relatívne nedávno hovorili o odvete s Attilom a jeho tímom. Konkrétne sumy, dátumy, dohody nepadali. Avšak už len samotná debata znamenala posun,“ povedal jeden z promotérov Oktagonu Pavol Neruda, ktorému do reči skočil jeho spoločník Ondřej Novotný: „Veľký posun!“ Végh sa v minulosti vyjadroval, že s odvetou problém nemá, ale zároveň na rovinu priznal, že by mu v takom prípade išlo čisto len o peniaze.