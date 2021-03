Lukáč sa ostro pustil do milovaných Košíc: Je to hanba na sto rokov

Košický fanúšik je v šoku! Bašta slovenského hokeja si po dlhých 21 rokoch nezahrá v play-off.

Oceliari v boji o osmičku najlepších vypadli s Novými Zámkami, ktorým podľahli v sérii 1:3. Legenda košického hokeja Vincent Lukáč (67) ostro kritizoval vedenie klubu i samotných hráčov!

Košičania sa naposledy tešili z titulu v sezóne 2014/2015 a o rok neskôr ešte získali bronz. Odvtedy vypadávali vo štvrťfinále a teraz sa doň ani neprebojovali, keď im stopku vystavili Nové Zámky. „V prvom rade chcem zablahoželať Novým Zámkom, ale aj Detve či Michalovciam, že postúpili do play-off. Som však zhrozený, kde sa košický hokej za posledné roky dopracoval a takéto mestá ich predbehli. Je to hanba na sto rokov, že taká bašta slovenského hokeja skončí na 9. mieste. Veď to pokojne mohli hrať ligu s dorastencami a horšie by nedopadli,“ povedal znepokojený Lukáč.

Dvojnásobný majster sveta vidí viaceré príčiny neúspechu. „Toto je dlhodobý proces a dalo sa s tým počítať. Veď si zoberte tú fluktuáciu hráčov v posledných rokoch v klube. A to každý mesiac mali 15. výplatu! Pozrime sa, kto v klube trénuje, veď tých pánov na lavičke A-tímu okrem Marcela Šimurdu ani nepoznám. Aj Šimurda by sa mal ešte učiť pri skúsenejších. Chýbajú odchovanci, hráči, ktorí majú košické srdce. V mládeži hrajú chlapci bohatých rodičov. V žiackych kategóriách to ešte oklamete, ale na juniorskej báze už nie. Z tých, ktorí preslávili košický hokej, nikto v klube nepracuje, a to je hanba. Ešteže máme na Slovensku Vlhovú, Sagana či Volka, aspoň tí mi robia radosť,“ dodal Lukáč.

Čo vyčíta vedeniu

- veľká fluktuácia hráčov

- chýbajú osobnosti na postoch trénerov

- málo odchovancov v tíme

- hráčom chýba košické srdce

- zapracovať do klubu bývalé legendy