Stopercentní Rusi si na Slovákov veria: Toto o zverencoch Tarkoviča povedal tréner Čerčesov

Tréner ruských futbalistov Stanislav Čerčesov očakáva v utorkovom súboji H-skupiny kvalifikácie MS 2022 so Slovenskom v Trnave trojbodový zásah "zbornej".

Aktuálneho lídra skupiny nevyrušuje fakt, že v utorok ráno výpravu navštívili dopingoví komisári ani možnosť, že Slováci sa po dvoch remízach s outsidermi vybičujú pod tlakom k oveľa lepšiemu výkonu.

Rusi vstúpili do bojov o mundial v Katare víťazstvom na Malte 3:1, ktoré potvrdili triumfom v Soči nad Slovinskom 2:1. Slováci zakopli na Cypre po remíze 0:0 a renomé si nenapravili ani v Trnave proti outsiderovi z Malty (2:2). Čerčesova už zaujíma iba utorkový zápas. "Dnes ráno prišli dopingoví komisári a skontrolovali desať hráčov, toto je ich práca. Je našou zodpovednosťou poskytnúť im na ňu priestor," povedal kormidelník Ruska na predzápasovej konferencii na Štadióne Antona Malatinského. "Čo sa týka výsledku zo zápasu so Slovenskom, každý tréner musí byť spokojný iba s víťazstvom svojho mužstva. Vieme však, že nikto nám zadarmo nič nedá a musíme o neho zabojovať."

Rusi na poludnie v Trnave trénovali aj s triom hráčov, ktorých trápili zdravotné problémy: "Dnes sme mali taktický tréning, trénovali aj Golovin, Ozdojev a Ionov. O ich stave ma ešte budú podrobnejšie informovať lekári." Rusi majú za sebou dobrý vstup do kvalifikácie, Slováci sú v diametrálne odlišnej situácii. To ale Čerčesova necháva chladným: "So zápasom so Slovinskom sme spokojní. Boli tam aj nedostatky, verím, že ich odstránime. Slováci dvakrát remizovali, určite sa to na súperovi odrazí, ale nemôžu nás zaujímať len ich výsledky, ale aj to, ako proti nim hrali súperi. Slováci mohli dosiahnuť v oboch zápasoch iné výsledky. My sa na nich musíme dobre pripraviť. Pred každým zápasom čelia mužstvá tlaku, ten slovenský sa nás netýka. V prvom rade nás zaujíma náš výkon."

Za hráčsku kabínu dostal priestor pred médiami Daniil Fomin, stredopoliar Dinama Moskva. Ten len potvrdil, že tím je v dobrom rozpoložení. "Po dvoch víťazstvách je príprava na ďalšieho súpera vždy jednoduchšia. Vyhrali sme dva zápasy, teraz už myslíme na tretí. Slovensko je náročný súper. My sa ale na neho pripravujeme v normálnom režime. Všetci vieme, že každý zápas je iný. Slováci hrajú doma, budú veľmi motivovaní. Aj pre nás to bude dôležitý duel, preto k nemu pristúpime s najväčšou vážnosťou a už sa nepozeráme na to, ako hrali Slováci predtým."