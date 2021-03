Podmienky vstupu do Česka sa sprísnili: Na toto nesmiete zabudnúť

Slováci sú povinní mať pred vstupom do Českej republiky negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nesmie byť starší viac ako 24 hodín alebo negatívy výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Od pondelka 29. marca je Slovensko v Česku zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy – takzvané červené krajiny. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, po príchode do Česka sú Slováci naďalej povinní zostať v domácej izolácii do predloženia negatívneho výsledku ďalšieho PCR testu vykonaného v Česku na vlastné náklady. Ten je potrebné absolvovať do piatich dní od pricestovania do Česka. Výsledok druhého RT-PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi). Slováci musia zároveň pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom do poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej či pobytovej kontrole. Zároveň je potrebné po dobu desiatich dní od príchode do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95,P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Česká republika zároveň s platnosťou od nedele 28. marca od 00:00 zrušila pre vodičov nákladnej dopravy povinnosť preukázať sa pri vstupe do ČR negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu na COVID-19.