Dráma na obvodnom oddelení v Michalovciach: Muž bez rúška napadol policajta

Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach obvinil 59-ročného muža z trestného činu útoku na verejného činiteľa, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová, ešte vo štvrtok popoludní napadol muž na Obvodnom oddelení Policajného zboru v obci Trhovište (okr. Michalovce) policajta a spôsobil mu ľahké zranenia.

Muž sa na Obvodnom oddelení PZ správal drzo a arogantne a navyše nedodržiaval platné epidemické nariadenie o prekrytí horných dýchacích ciest. Napriek tomu vošiel do priestorov, kde sa nachádzali službukonajúci policajti a nereagoval ani na ich výzvy, aby tento priestor opustil a nasadil si respirátor. Svoje arogantné správanie stupňoval vulgárnymi nadávkami na adresu policajtov a po tom, čo ho jeden z policajtov opakovane vyzval, aby priestory opustil, ho muž chytil za krk s úmyslom pridusiť ho. Policajti však útočníka spacifikovali a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Michalovský vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý sudcu Okresného súdu v Michalovciach akceptoval a v nedeľu vzal muža do väzby.