Evelyn vďaka operácii zhodila 150 kíl: Ošemetný problém, aj psy od nej utekajú

Evelyn Morales LaGrange (36) z amerického Texasu mala nadváhu už od detstva, no masívne priberať začala až po pôrode dcérky v roku 2007.

V roku 2009 jej zistili hypotyreózu, poruchu štítnej žľazy, ktorá vtedy neprodukuje dostatok hormónov, čo regulujú metabolizmus. Evelyn vážila 226 kilogramov a trápil ju kvôli tomu aj vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, depresia a úzkosť. Priznáva, že ako slobodná mamička bola po práci príliš unavená, aby sa o seba starala, a prepadla tiež nezdravému jedlu.

Evelyn si vypočula nejeden protivný komentár. ,,Ľudia sa ma pýtali, či si cez brucho vôbec vidím na topánky. Niektorí si ma fotili. Deti na mňa civeli a smiali sa, alebo sa pýtali rodičov, prečo som taká tučná,“ cituje ju portál Metro. Jednoduché to nemala ani s mužmi. ,,Šla som na rande a potom uprostred sexu mi chlap povedal ,vieš, že by to bolo o dosť jednoduchšie, keby si bola menšia´,“ rozpráva.

Všetko sa zmenilo vo februári 2017, kedy Evelyn pocítila nečakanú bolesť na zadnej strane hlavy a začala strácať zrak. Diagnostikovali jej Chiariho malformáciu, stav, kedy je mozog priveľký na priestor lebky a jeho tkanivo sa rozťahuje až do spinálneho kanála. Pomôcť jej mohla operácia, kedy by lekári odstránili jednu kosť lebky vzadu na hlave a vytvorili tak mozgu viac miesta.

Lenže ich požiadavka bola jasná – Evelyn musí schudnúť 136 kilogramov, inak by bol zákrok príliš riskantný. Žena po polročnom schvaľovacom procese podstúpila operáciu, počas ktorej objem jej žalúdka zredukovali o 70%. Teraz, dva a pol roka po zákroku, váži Evelyn 75 kilogramov. Schudla tak neskutočných 151 kíl. Na operáciu hlavy zatiaľ čaká. V dôsledku diagnózy zle vidí, má migrény a chronické bolesti každý deň.

So zmenou postavy sa jej však zmenil život, nemá problém ísť s dcérou nakupovať, miluje tanec a prechádzky so psami v parku. ,,Predtým som nerada odchádzala z domu, pretože som vedela, že ochvíľu si budem potrebovať sadnúť a oddýchnuť. Teraz som pripravená vstať a isť,“ teší sa. Evelyn však varuje, že len operácia žalúdka zázrak nespraví, stále je potrebné sa zdravo stravovať a cvičiť, aby ste znova nepribrali.

Ona má na raňajky proteínový shake a vajíčka. Na obed si dá kurací alebo tuniakový šalát, na večeru steak s grilovanou zeleninou. Po operácii má však ošemetný problém. ,,Nikto mi nepovedal, že po nej budem mať problém kontrolovať moje prdy. Čo zo seba vypúšťam, vie zaplniť dom. Aj moje psy odo mňa utekajú,“ priznáva žena, ktorej sa zmenil život.