Sexuálne škandály majú dohru: V Austrálii odstúpili ministri obrany a spravodlivosti

Austrálsky premiér Scott Morrison ohlásil v pondelok rekonštrukciu svojho kabinetu.

Zo svojich postov odstupuje ministerka obrany a minister spravodlivosti, ktorí vo vláde ostanú, avšak zastávať budú len funkcie štátnych tajomníkov. K takémuto kroku pristúpil Morrison po sérií sexuálnych škandálov, pre ktoré utrpela aj jeho popularita medzi voličmi, informuje agentúra DPA.

Novým ministrom obrany sa stane Peter Dutton, ktorý nahradí Lindu Reynoldsovú. Novým šéfom rezortu spravodlivosti bude zase Michaelia Cashová, ktorá na tomto poste vystrieda Christiana Portera.

Portera (50) nedávno austrálska verejnoprávna televízia ABC obvinila, že v roku 1988 ešte ako študent znásilnil 16-ročné dievča. Minister obvinenie poprel. Následne tiež podal žalobu za ohováranie na ABC, ktorá o ňom v súvislosti s obvineniami informovala - v súlade so zákonom - len ako o nemenovanom ministrovi. Právnici Portera však tvrdili, že ich klient bol v správe "ľahko identifikovateľný" a od jej zverejnenia bol vystavený silnému mediálnemu tlaku.

V dôsledku obvinení mal Porter v uplynulých týždňoch pracovné voľno. Po návrate do kabinetu sa stane novým štátnym tajomníkom pre vedu, techniku a priemysel.

Reynoldsová (55) sa zase pod paľbu kritiky dostala v súvislosti s urážlivou poznámkou na adresu svojej bývalej zamestnankyne Brittany Higginsovej, ktorá tvrdila, že ju v roku 2019 v parlamente znásilnil kolega. Poznámka spochybňovala pravdivosť Higginsovej tvrdení.

Linda Reynoldsová sa neskôr s Higginsovou dohodla na vyplatení odškodného za poškodenie jej dobrého mena, uvádza DPA.

Aj Reynoldsová mala rovnako ako Porter v uplynulých týždňoch pracovné voľno. Po rekonštrukcii vlády bude taktiež zastávať len post štátnej tajomníčky.

Obvinenia voči Porterovi aj Reynoldsovej podnietili v Austrálii sériu hromadných protestov, na ktorých desaťtisíce žien žiadali rodovú rovnosť a spravodlivosť pre obete sexuálnych útokov, pripomína agentúra AFP.

K obvineniam zároveň čoskoro začala pribúdať hromada ďalších sťažností týkajúcich sa obťažovania či sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo dochádzať napríklad zo strany poslancov či ich zamestnancov. V dôsledku týchto škandálov klesla za posledné dva týždne o sedem percentuálnych bodov aj Morrisonova popularita medzi voličmi, a to z 62 na 55 percent. Vyplýva to z prieskumu zverejnenom v denníku The Australian.