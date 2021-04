Manželom sa narodilo dieťa č. 5, o dva mesiace sa im zrútil svet: Rakovina mamičky a potom ďalší úder!

Zdrvujúce správy! Mame a otcovi piatich detí diagnostikovali nevyliečiteľnú rakovinu len pár mesiacov po narodení najmladšieho potomka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sarah Thawley sa o svojej rakovine prsníka dozvedela len 8 týždňov po tom, čo sa ich rodina rozrástla o synčeka Arthura. V júni minulého roku jej povedali, že jej zostáva len pár mesiacov života, no potom, čo sa vrátila k rodine, zaznamenala v liečbe určité zlepšenie, píše The Sun.

Ďalší úder osudu prišiel v decembri, keď jej manželovi Steveovi diagnostikovali rakovinu žalúdka. Známa ťažko skúšaného páru sa preto rozhodla pre manželov zriadiť finančnú zbierku.

„Steve bol posledných 5 rokov futbalovým trénerom môjho syna v klube Hoyland Common Falcons. Tam som stretla aj Sarah," povedala pre Examiner Live Pal Marina. „Finančné zbierky som robila už predtým, takže keď som zistila, čo sa stalo, rozhodla som sa s ďalšími ľuďmi zorganizovať polmaratón, aby sme zistili, či pre nich môžeme získať nejaké peniaze."

Sarah ukončila liečbu v októbri a jej CT vyšetrenie podľa manželov ukázalo pozoruhodnú reakciu na liečbu. V nemocnici každé tri týždne absolvovala imunoterapiu. „Avšak približne v tomto období začal mať Steve problémy s prehĺtaním jedla," vrátili sa rodičia 5 detí k udalostiam spred pár mesiacov. Spočiatku si jeho potiaže spájali s úzkosťou spojenou so všetkým, čo sa ten rok stalo. „Až po vykonaní endoskopie mu lekár povedal, že si je na 99 percent istý, že to je rakovina. Bolo to neuveriteľné. Po tom všetkom, čo sa už tento rok stalo, sa to javilo ako nemožná správa. 11. decembra sa však potvrdilo, že ide o rakovinu žalúdka 4. stupňa." Po novom roku začal Steve svoju liečbu prvým chemoterapeutickým sedením. Celkovo ich musí podstúpiť šesť, posledné z nich bude koncom apríla 2021.