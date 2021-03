Merkelová chce dostať v Nemecku tretiu vlnu pandémie pod kontrolu: Vyzvala k sprísneniu opatrení

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu vyzvala spolkové krajiny, aby sprísnili koronavírusové opatrenia a upustili od zámeru reštrikcie uvoľňovať.

V snahe dostať tretiu vlnu nákazy pod kontrolu navrhla zavádzať tiež lokálne zákazy vychádzania, uviedli agentúry DPA a Reuters. V Nemecku v minulých týždňoch začalo v dôsledku rozšírenia nákazlivejšieho variantu koronavírusu rýchlo pribúdať infikovaných. Merkelová vo verejnoprávnej televízii ARD uviedla, že spolkové krajiny by mali v najviac postihnutých regiónoch zatiahnuť za takzvanú núdzovú brzdu, ktorá automaticky zastaví plánované uvolňovanie. Vyslovila sa tiež pre dodatočné opatrenia vrátane zákazu vychádzania a ďalšieho obmedzenia spoločenských kontaktov.

Všetky spolkovými krajinami chystané uvolňovania kancelárka jednoznačne odmietla. Povedala tiež, že sa nemieni prizerať, až bude takzvaná sedemdňová incidencia vyššia ako 100 infikovaných na 100.000 obyvateľov. Pri prekročení tejto hranice tri dni po sebe sa má v danom regióne aktivovať núdzová brzda. "Máme núdzovú brzdu (...), ale bohužiaľ nie všade je dodržiavaná," ​​uviedla v talk-šou moderátorky Anne Willova. Na dôraznom uplatňovaní tohto krízového opatrenia sa Merkelová v pondelok dohodla so zemskými premiérami.

"Teraz musíme prijať náležité opatrenia s veľkou vážnosťou. A niektoré federálne štáty to robia, iné zatiaľ nie." Ak sa tak nestane "vo veľmi blízkej budúcnosti", kancelárka by podľa svojich slov premýšľala o tom, ako by mohli byť reštrikcie prijaté celoštátne. Menovite zmienila Sársko, ktoré sa chystá po Veľkej noci vo veľkom rušiť koronavírusové reštrikcie, hoci tam podľa kancelárky epidemická situácia nie je stabilná. "Preto teraz nie je čas o niečom takom uvažovať."

Rozhodnutie prijaté na celoštátnej úrovni zo začiatku marca o postupnom uvoľneňovaní koronavírusových opatrení bol podľa kancelárky kompromisný krok. "Kompromis s dobrou vierou, že núdzová brzda sa bude skutočne uplatňovať. Ak tak (spolkové krajiny) teraz neurobia, ide takmer o porušenie rozhodnutia, ktoré sme urobili," povedala.