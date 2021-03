Bývalý reprezentant skritizoval Ronalda: Niečo také si nesmie dovoliť!

Z jeho správania zostal sklamaný! Bývalý portugalský futbalový reprezentant Fernando Meira (42) skritizoval svojho krajana Cristiana Ronalda (36).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Meirovi sa nepáčilo, ako v kvalifikačnom zápase na MS 2022 proti Srbsku zahodil kapitánsku pásku na zem a predčasne odišiel z ihriska. Ronaldo takto reagoval na neuznaný víťazný gól, ktorý strelil v 94. minúte stretnutia. Hoci bola lopta celým objemom za bránkovou čiarou, domáci obranca ju odkopol preč a rozhodcovia regulérny gól neuznali.

"Hoci to bol jednoznačne gól, Ronaldo nesmie takto hodiť kapitánsku pásku na zem. Cristianova reakcia je prirodzená, ale od kapitána národného tímu je neprijateľná. Chápem jeho frustráciu a súhlasím s ním, pretože jeho gól sa mal počítať, no rozhodcovia si museli poradiť bez systému VAR. Je to však od neho neakceptovateľné," vyjadril sa bývalý reprezentant Meira.

Ronaldo sa po zápase k danej situácii vyjadril aj na sociálnych sieťach. "Byť kapitánom Portugalska je jednou z najväčších výsad a vyznamenaní v mojom živote. Dávam a vždy aj budem dávať všetko pre moju krajinu, to sa nikdy nezmení. Ale niekedy sú tu veľmi ťažké momenty, ktorým musíme čeliť, predovšetkým vtedy, keď máme pocit, že je tým zasiahnutý celý národ. Je čas zdvihnúť sa a tešiť sa na ďalšiu výzvu," uviedla hviezda Juventusu Turín.