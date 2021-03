Privara o prvom víťazstve Petra Sagana po covide: Opäť môže myslieť len na triumfy

Excelentný záverečný špurt. Tak ocenil víťazstvo Petra Sagana (31) v sobotňajšej 6. etape pretekov Okolo Katalánska bývalý profesionál Peter Privara.

Tourminátor vyhral po prvý raz od 13. októbra 2020, keď sa tešil v 10. etape Giro d´Italia. A to sa Sagan len nedávno vystrábil zo zákerného ochorenia COVID-19!

Trojnásobný majster sveta vyhral hromadný špurt pred Impeym z JAR a Kolumbijčanom Molanom, v bodovačke napokon skončil celkovo tretí. „Cítim sa výborne. Po Tirreno-Adriatico a Miláno - San Remo nebola žiadna dlhšia pauza, takže som teraz trochu unavený, ale mám z víťazstva veľkú radosť. Je to dobrý štart do sezóny, zvlášť po tých posledných dvoch mesiacoch. Nebolo to ľahké, ale teraz to vypadá fajn,“ uviedol Sagan, ktorý pred týždňom na klasike Miláno - San Remo skončil štvrtý.

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) ocenil Peťov výkon. „To, čo Peter pred týmito etapovými pretekmi očakával, sa splnilo. Naberal tréningové kilometre a úspešne sa pokúsil o etapové víťazstvo. Tentoraz bolo vidieť, že mu k triumfu pomohol aj jeho tím, ktorý kontroloval úniky. Ukazuje sa, že mal vynikajúci tréningový program,“ povedal pre Nový Čas Privara.

a môžeme sa tešiť, čo nám ešte v tejto sezóne ukáže. „Ešte nemôžeme hovoriť, že je v starej forme, aj keď už predtým prekvapil štvrtým miestom na Miláno - San Remo. Nachádza sa však v úplne novej situácii.Ale je v najlepších rokoch, jeho základná výkonnosť je veľmi vysoká a tak, ako je uňho zvykom, môže zasa myslieť len na ďalšie víťazstvá. Škoda, že zatiaľ zrušili preteky Paríž – Roubaix, ale zlepšujúcu formu by mohol ukázať na monumente Okolo Flámska v nasledujúcu nedeľu 4. apríla,“ uzavrel Privara.

Každé telo sa s ochorením COVID-19 vyrovnáva inak. Aj u športovcov sú veľké rozdiely v tom, ako chorobu prekonajú a ako rýchlo sa dostanú do starej formy. Svoje o tom vedia Tourminátorovi tímoví spolujazdci - brat Juraj a Erik Baška, ako aj napríklad plavec Tomáš Klobučník. Ten pred pár týždňami priznal, že jeho pľúca nepracujú tak, ako pred covidom.

Výsledky:

6. etapa (Tarragona - Mataró, 193,8 km): 1. SAGAN (SR/BORA-hansgrohe) 4:23:18 hod., 2. Impey (JAR/Israel Start-Up Nation), 3. Molano (Kol./SAE-Team Emirates) - obaja rovnaký čas.

7. etapa: (Barcelona - Barcelona, 133 km): 1. De Gendt (Belg./Lotto) 3:06:10 hod., 2. Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious) + 22, Valter (Maď./FDJ) + 1:42 min. ,...129. SAGAN +10:49 min.

Konečné poradie: 1. Yates (Brit.) 26:16:41, 2. Porte (Aus) +45 s., 3. Thomas ( Brit.) +49 - všetci Ineos, ...126. SAGAN +1:27:11 hod.