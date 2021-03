Beštiálna streľba na nevinné tvory pri Ňárade: Zo psíkov urobili živé terče!

Odporný hyenizmus! Dvoch psíkov niekto vylákal na kus šunky bližšie a potom do nich neľútostne strelil! Ohavný čin sa stal v piatok pri obci Ňárad (okr. Dunajská Streda).

Jeden z nich prežil, keby však nebolo rýchleho zásahu náhodných okoloidúcich a dobrovoľníkov z útulku, umieral by dlhou a krutou smrťou. Druhému už, žiaľ, nebolo pomoci. Prípad rieši aj polícia.

Otrasný pohľad sa naskytol náhodným okoloidúcim i pracovníkom útulku OZ Dog Azyl v chotári neďaleko obce Ňárad. „Sučku trafila guľka priamo do srdca, psík bol postrelený a keby ho nenašli, umieral by v ťažkých bolestiach ešte dlho. Strelivo bolo použité také, čo sa roztriešti v tele,“ povedala šokovaná Veronika Dosoudilová z útulku. Okamžite sa začala záchrana. V sobotu bol asi 3-ročný Baris, ako ho pomenovali, operovaný na veterinárnej klinike.

„V nedeľu ráno sa už posadil a sám jedol, čo je dobré. Zďaleka však nemá vyhraté, mal zasiahnutú krčnú chrbticu a úlomky zo streliva v mieche, ktorá je zakrvavená. Má za sebou náročnú operáciu, ale je veľký bojovník, treba len veriť,“ opísala Veronika. Podľa nej strelec psov poznal.

„Na strome bol zavesený kus šunky, aby sa strelcovi terče nehýbali, keď bude do nich strieľať. Podľa mňa to bola cielená likvidácia, ani nie zábavka. Keď strelil, psíci padli a už neriešil, či žijú a čo je s nimi. Čipované neboli a v okolí nie sú túlavé psy. Baris by zomieral aj týždeň v bolestiach, hladný a smädný. Riešime to s kriminálnou políciou,“ zakončila Veronika. „Polícia preveruje okolnosti, za ktorých malo prísť k postreleniu a úhynu jedného zo psov,“ potvrdila Mária Linkešová, krajská policajná hovorkyňa v Trnave.