Pandémia už rok útočí na naše peniaze, až pätina Slovákov žije bez úspor: Ako si vytvoriť finančnú rezervu

Pandémia koronavírusu sa fatálne podpisuje pod stav našich úspor v bankách.

Dokazuje to najnovšia analýza VÚB banky, podľa ktorej síce štyria z desiatich klientov majú nadštandardnú finančnú rezervu, no rýchlo pribúda aj klientov na druhej strane spektra - takých, ktorí už nemajú žiadne finančné rezervy. Podľa bankárov je v takejto situácii každý piaty Slovák. Odporúčania sú jasné, vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu. Problém je, že nie všetci to zvládneme.

Žijeme dobu paradoxov a to sa týka aj úspor Slovákov v banke. Vyše 40 percent občanov má solídnu finančnú rezervu a tieto financie držia v krátkodobých riešeniach, teda na bežných či sporiacich účtoch. Pribúda však aj takých klientov – a tých je pätina, ktorí nemajú žiadne rezervy. Väčšina má síce výšku svojho finančného majetku na úrovni ročného čistého príjmu, no problém hrozí práve tým sociálne najslabším. Každý druhý klient nemá úspory na svoje ďalšie zabezpečenie.

Odborníci upozorňujú na to, že optimálna rezerva by mala byť vo výške šesť mesačných výdavkov. Každú chvíľu sa môže vyskytnúť nečakaná situácia, a keď budete potrebovať peniaze. „Prípadne by sme si mali odložiť 10 % z mesačného príjmu,“ približuje Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.