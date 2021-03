Metropoly vypli svetlá na počesť Hodiny Zeme: Ako sa svet odel do čiernej

Metropolitné mestá si v sobotu hodinou medzi 20.30 a 21.30 uctili matičku zem.

Za každoročnou udalosťou stojí medzinárodná organizácia Svetový fond na ochranu prírody. Jej cieľom je zdôrazniť vplyv, ktorý majú ľudia na planétu prostredníctvom zmeny podnebia, znečistenia, výroby plastov a potravín. Poukazujú na to práve zhasnuté pamiatky a dominanty v tisíckach miest. Zároveň ide o najväčšiu celosvetovú akciu, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť. Prvýkrát svet zahalila tma v marci 2007. Do projektu sa doteraz zapojilo až 180 krajín z celého sveta.