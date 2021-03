Adam Ďurica má nový imidž: Ktoré háro mu viac pristane?

Zmena je život. Obľúbený a úspešný slovenský spevák Adam Ďurica (33) je taktiež z nepríjemnej pandémie koronavírusu nešťastný, keďže nemôže koncertovať a prinášať fanúšikom skvelý hudobný zážitok.

No napriek tomu sa snaží tvoriť a dni trávi v štúdiu, kde produkuje nové umelecké „pecky“. A nielenže prídu nové pesničky, Adam prekvapuje aj novým imidžom.

Talentovaný spevák Adam Ďurica mimo pandémie vypredáva koncertné sály. O sympatického fešáka s mandolínou je čoraz väčší záujem a jeho chytľavé piesne počuť azda z každého rádia. A aj keď je veľmi nadaný, svoj talent teraz môže rozvíjať len v štúdiu a ľuďom sa ukazovať namiesto živého vystúpenia len online. No po poslednej fotografii žiadnemu pozornému oku neušlo, že jeho háro nie je už vyčesané dohora ako kedysi, ale stavil na radikálnu zmenu. Spadnutá ofina priniesla iný look a rozhodne aj príjemnú zmenu. Čo na to poviete?