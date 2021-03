Podľa Tarkoviča urobili hráči maximum: V zápase s Maltou našiel aj pozitíva

Podľa trénera slovenských futbalistov Štefana Tarkoviča (48) urobili jeho zverenci pre úspech proti Malte maximum.

Remíza 2:2 proti súperovi, ktorý je o viac ako sto miest nižšie vo svetovom renkingu, je však málo. Tarkovič si to uvedomuje, no zároveňSlováci majú po dvoch zápasoch v kvalifikácii na MS 2022 iba dva body a značne si skomplikovali boj o postup na šampionát.

V sobotu v Trnave museli slovenskí reprezentanti zachraňovať remízu, Malťania viedli po prvej 45-minútovke 2:0. Dve dobré šance v 1. polčase zahodil Ďuriš, kým súper bol mimoriadne efektívny. "My sme vstúpili do zápasu s iným rozostavením ako na Cypre, chceli sme podporovať hru obrancami. Začali sme aktívne, ale dostali sme prvý a potom aj druhý gól po individuálnych chybách. Ťažko sme do konca polčasu reagovali," uviedol Tarkovič.

V druhom polčase to bolo zo strany Slovenska lepšie, po góloch Dávida Strelca a Milana Škriniara bolo v 53. minúte vyrovnané, ale v zostávajúcom čase to bol už len boj s obranou súpera. Ten napokon aj so šťastím získal cenný bod. "Chceli sme to zvrátiť, do 2. polčasu sme zmenili rozostavenie. Mali sme veľa šancí, ktoré sme nepremenili, preto sme len remizovali," povzdychol si Tarkovič. Pri inkasovaných góloch vytkol hráčom nedôslednosť v prechode do obrany: "Nedostúpili sme hráčov. Prvého sme nechali strieľať, pri druhom góle musíme takéto situácie riešiť oveľa lepšie." MEGAHANBA! Slovensko remizovalo s Maltou, Tarkovičova stolička sa trasie V kabíne si pred začiatkom druhého polčasu vypočuli hráči zrejme aj ostrejšie slová, ale kormidelník Slovenska to nechcel konkretizovať: "Nie je dobré vyťahovať veci z kabíny. Ale v druhom polčase sme hrali to, čo sme chceli. Ak je niečo pozitívne na tomto zápase, tak to, ako sme vstúpili do druhého polčasu."

Tarkovič si uvedomuje, že jeden dobrý polčas zo štyroch je proti outsiderom skupiny málo, ale zároveň upozornil na absencie. V dvojzápase s Cyprom a Maltou mu chýbalo deväť hráčov. "Našu situáciu vnímam reálne, nikto s tým nepočítal. Viem si predstaviť, aká je asi nálada fanúšikov smerom k reprezentácii. Chceli sme sa prezentovať úplne inak, ja si to uvedomujem. Ale reálna je aj zlá situácia s kádrom. Sme reprezentácia, ktorá cíti stratu kvalitných hráčov. My sme ich stratili až deväť. Nie je to výhovorka, ale realita. V každom prípade sme mali zápas s Maltou otočiť, mali sme na to dosť šancí. Hráči urobili maximum. Po aktívnom vstupe do 2. polčasu sa museli v niektorých fázach aj vydýchať, nemohli sme ísť stále naplno. Súper pritom čakal na brejky. A Malta ukázala kvalitu, aj to treba rešpektovať."

Sobotný duel nedohral obranca Dávid Hancko, Tarkovič nemal po zápase informácie o jeho zdravotnom stave. Zdravotné problémy zabránili nastúpiť aj brankárovi Martinovi Dúbravkovi. "Dúbravka prebdel celú noc, mal žalúdočné problémy. Cez deň sme sa ho snažili dať dokopy, ale nebol schopný byť úplne pripravený," vysvetlil kormidelník Slovákov.

Pozitív bolo v sobotnom zápase málo, ale vyzdvihnúť treba hru osemnásťročného Tomáša Suslova, ktorý dostal dôveru od začiatku a o rok staršieho Dávida Strelca. Útočník Slovana strelil prvý reprezentačný gól po troch minútach pobytu na ihrisku. "Mňa teší, že obaja majú sebavedomie, ale nemôžu ho mať len dvaja alebo traja. Potrebuje ho celý tím. Ak ho nemáme, je to problém. Aleuviedol Tarkovič.

Už v utorok čaká Slovákov v ďalšom zápase Rusko, ktorá je na čele H-skupiny so 6 bodmi. Tarkovič v ňom môže rátať s bundesligistami Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom, ale nie s Lászlóm Bénesom. "Stratili sme body so súpermi, ktorí sú v nižších košoch. Skupina je vyrovnaná, so silnejšími súpermi nám to môže viac sedieť, odpoveď nám dá utorkový zápas. Pekarík sa k nám pripojil už pred Maltou, ale mal nejaký zdravotný problém a zostal v hoteli. Ondrej Duda sa k nám pripojí v nedeľu, prespal vo Viedni. S Lászlóom Bénesom rozprával Marek Mintál, hráč sa cíti unavený a nepríde," dodal tréner SR.