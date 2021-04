Výskum medzi učiteľmi ukázal alarmujúce výsledky: Za toto môže pandémia!

Intenzita pracovného stresu učiteľov sa následkom pandémie nového koronavírusu zvýšila.

Vyplýva to z prieskumu realizovaného v októbri 2020 vedcami z Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) Slovenskej akadémie vied (SAV), na ktorom sa zúčastnilo 489 učiteľov a učiteliek základných škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Učitelia medzi najstresujúcejšími faktormi najčastejšie uvádzali administratívnu prácu a držanie kroku s neustále sa meniacimi požiadavkami. "Nenechajme si nahovoriť, že práca, povinnosti alebo spokojnosť ostatných sú dôležitejšie ako naša psychická pohoda. Mentálne zdravie si vyžaduje pravidelnú starostlivosť," zdôraznil Alexander Loziak z CSPV SAV.

Zároveň predstavil stratégie pre zachovanie psychickej pohody. Tvrdí, že v prvom rade je nutné identifikovať faktory spôsobujúce stres a stanoviť si čas na riešenie stresových situácií. "Vytvorenie zoznamu problémov, ktoré môžete a nemôžete ovplyvniť, vám môže priniesť isté zmierenie a pocit pokoja," spresnil s tým, že učitelia by si mali stanoviť pri výučbe realistické ciele.

Odporúča tiež zmenu myšlienkových vzorcov z negatívnych, deštruktívnych, na pozitívne a konštruktívne. "Nanešťastie, často sme to my sami so 'špinavými nohami' a negatívnymi myšlienkami. V tomto prípade je užitočné sledovať vlastnú myseľ. Keď spozorujeme, že sa príliš dlho zaoberá niečím, čo nám neprospieva, najjednoduchším zásahom je presmerovať svoju pozornosť na niečo iné," doplnil. Zdôraznil, že stres môžu ľudia vnímať aj ako prostriedok napomáhajúci k zvládnutiu záťažových situácií.

Redukovať stres môžu podľa neho vhodné aktivity, ktoré možno zaradiť do denného režimu. "Psychickú pohodu výrazne napomáha udržiavať napríklad aj chôdza v prírode. Ďalšou užitočnou aktivitou je písanie denníka, v ktorom sa zameriavame na veci, za ktoré sme vďační," zdôraznil s tým, že dobrým spôsobom redukcie stresu je aj výmena nápadov medzi kolegami.