Kollár to povedal na plné ústa: Ak nepríde k dohode, poďme do predčasných volieb

Veci v koalícii sa pohnú tento týždeň. Do stredy to musí byť vyriešené.

V dnešnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina). Doplnil, že ak nepríde k dohode, je čestné predstúpiť pred ľudí, ospravedlniť sa a povedať „poďme do predčasných volieb”.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár je zároveň presvedčený, že dnes sa koaličná kríza skončí. Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) uviedol, že opozícia zatiaľ nezvolá mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR (NR SR) o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Nevidí reálne, že by to malo úspech, preto na to nebudú míňať energiu. Kollár podotkol, že ak nepríde k dohode, hnutie Sme rodina príde do parlamentu so zákonom o skrátení volebného obdobia.

Podotkol, že prerušenie aktuálnej schôdze parlamentu je signálom pre koaličných partnerov, že už stačilo.

Od utorka 30. marca by mala schôdza už riadne pokračovať. Kollár doplnil, že je dohodnutý s koaličnými partnermi, že schôdza prebehne podľa dohôd, aké boli predtým. Zopakoval, že v parlamente chaos nedopustí. Naďalej je za to, aby pokračovala štvorkoalícia.

Podľa expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) už aj ľudia predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) ukazujú, že mu nedôverujú. Doplnil, že by bolo férovejšie, keby urobil štátnické gesto a podal demisiu. Tiež podotkol, že v parlamente on spolu s nezaradenými poslancami a členmi strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) podporí v NR SR všetky dobré zákony, ktoré pomôžu ľuďom.