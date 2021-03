Sekerova asistencia na víťazstvo nestačila, Buffalo so sedemnástou prehrou v rade

Slovenský hokejista Andrej Sekera bodoval v noci na nedeľu v NHL. Obranca Dallasu Stars si pripísal jednu asistenciu, jeho tím však na vlastnom ľade podľahol Floride 3:4 po predĺžení. Sekera odohral 12:45 minúty a mal aj dva plusové body.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Boston zvíťazil nad Buffalom Sabres 3:2. Víťazný gól strelil v 57. minúte Craig Smith.Buffalo viedlo 1:0 i 2:1, no v treťom dejstve o náskok prišlo. Jeho kríza pokračuje, prehralo už sedemnásty zápas v sérii, čo je najviac v NHL od sezóny 2005/2006, keď zaviedli samostatné nájazdy. Sabres nevyhrali od 24. februára, keď zdolali New Jersey, odvtedy majú bilanciu 0-15-2 a so 16 bodmi sú najhorší tím NHL."Jazdci" naopak prišli o šnúru troch víťazstiev. O triumfe Flyers rozhodol v 56. minúte dvadsaťpäťročný obranca Samuel Morin svojím prvým gólom v NHL.Detroit po troch prehrách zabral naplno, doma zdolal Columbus 3:1.po predĺžení, vítazný gól zaznamenal Max Pacioretty.Philadelphia - New York Rangers 2:1Boston - Buffalo 3:2Detroit - Columbus 3:1Colorado - Vegas 2:3 ppCarolina - Tampa Bay 4:3Pittsburgh - New York Islanders 6:3Toronto - Edmonton 4:3 ppDallas - Florida 3:4 ppChicago - Nashville 1:3Arizona - San Jose 4:0Calgary - Winnipeg 4:2