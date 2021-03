Z týchto záberov vás strasie! Ľudia utiekli z ruského mesta, namerali tam -50 stupňov

Toto by nezvládol hocikto. Na povrch sa dostali snímky zachytávajúce mesto, ktoré patrí k tým najmrazivejším v celej Európe.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Ako píše portál The Sun, fotografie boli vyhotovené 18 kilometrov od mesta Vorkuta. Okrem toho, že uverejnené snímky naháňajú hrôzu, Vorkuta má aj svoju temnú minulosť. Patrí medzi najmrazivejšie mestá Európy a v minulosti bola útočiskom zajateckého tábora Gulag, ktorý založil ešte Stalin. Napriek tomu v tejto oblasti žili aj istí odvážlivci. Časom však pochopili, že to rozhodne nie je miesto na život. Z Vorkuty sa tak napokon stalo neobývané mesto duchov. Na fotografiách sú zachytené opustené autá, ktoré si podmanil nekompromisný mráz. Budovy pôsobia, akoby boli natreté bielou farbou, no v skutočnosti ich pokrýva sneh zo silných búrok.

Sneh sa dokonca dostal aj priamo dnu a každý kúsok steny, stropu a okien je pod jeho chladnou perinou. Tieto neuveriteľné mrazy môžu mať jasnú príčinu. Kľúčová je vzdialenosť medzi postihnutou oblasťou a serveným Atlantikom a Severným ľadovým oceánom. Aj keď teploty v osadách klesnú až na -50 ° C, je tam stále teplejšie ako na Sibíri.