Mladú ženu odpísal koronavírus na dlhé mesiace: Nedokázala som sa ani obliecť

Je mladá, nemala žiadne zdravotné problémy a predpokladala, že v prípade ochorenia na koronavírus nebude rizikovým pacientom. Opak sa stal pravdou, 12 mesiacov od pozitívneho výsledku testu na COVID-19 má Amy stále vážne problémy. Trpí syndrómom dlhého koronavírusu, rozhodla sa prehovoriť.

Ako uvádza portál Independent, Amy Durant (31) z anglického grófstva Surrey sa nakazila koronavírusom v marci v roku 2020. „Neviem, kde som to chytila. Dávala som si pozor, ale pravdepodobne som sa nakazila v supermarkete. Žijem s dvoma ľuďmi, o ktorých som si myslela, že sú obzvlášť zraniteľní – s mojou babkou (92) a partnerom, ktorý má cukrovku. Bola som vlastne jediný človek v dome, o ktorého som sa nebála,“ prehovorila Amy, ktorá bola pred nákazou úplne zdravá.

Prvých pár dní nemohla ani len vstať z postele, nechutilo jej jesť a ťažko sa jej dýchalo. Pokúsila sa vyhľadať lekársku pomoc, ale na linke pomoci čakala neuveriteľných 111 hodín. „Bolo to dosť traumatické,“ spomína Amy, ktorá až v apríli začala pociťovať ďalšie zhoršenie zdravotného stavu. Opäť zavolala na linku pomoci. „Keď začuli môj hlas, poslali mi sanitku. Záchranári prišli, ale keď mi skontrolovali okysličenie, odporučili mi, aby som zostala radšej doma ako v nemocnici, ktorá bola naozaj plná,“ opisuje Amy.

V júni, 3 mesiace od nákazy, na ňu doľahla únava a zo života sa stal boj. Bežné práce v domácnosti ju extrémne vyčerpávali a dokonca sa unavila aj počas rozprávania. „Len som sa snažila dostať do normálu. Nevedela som čítať, nedokázala som variť, robiť základné veci, nemohla som robiť nič, čo by si vyžadovala sústredenie. V najhorších dňoch som nedokázala stáť v sprche a ani prejsť po schodoch,“ opisuje hrozivé chvíle Amy, ktorá trpí syndrómom dlhého koronavírusu. Koncom leta sa jej stav ešte zhoršil. „Začala som zle používať slová vo vetách. Nedokázala som hláskovať. V tom okamihu som začala mať obavy,“ povedala Amy, ktorá niekedy nevládala vstať z postele.

Po takmer 12 mesiacov po tom, ako sa Amy nakazila koronavírusom, sa chcela ísť za slnečného dňa prejsť do prírody. „Postavila som sa a dostala som závrat a lapala som po dychu. Nedokázala som sa ani obliecť,“ opisuje hrozivé okamihy. Amy podstúpila množstvo vyšetrení, ktoré ukázali, že jej koronavírus poškodil pľúca. Choroba ju odstavila na viac ako rok a Amy priznala, že si už radšej nerobí žiadne životné plány. „Pre ľudí, ktorí to neprežili, to je ťažké pochopiť. Neviem, ako sa budem cítiť budúci týždeň, nieto ešte o mesiac. Môj život s dlhým koronavírusom je na nepoznanie od toho, ako som žila predtým. Stále dúfam, že sa to vráti do normálu“ skonštatovala.