Krviprelievanie v Mjanmarsku pokračuje: Reaguje USA, Británia aj OSN, odsudzujúce slová

Spojené štáty a Spojené kráľovstvo v sobotu slovne odsúdili zabíjanie účastníkov protestov v Mjanmarsku, ktorého sa dopustili tamojšie bezpečnostné zložky. K situácii v tejto krajine sa vyjadrila i OSN. Informovala o tom agentúra AFP.

"Ozbrojené zložky vraždia neozbrojených civilistov vrátane detí," uviedlo veľvyslanectvo USA v Mjanmarsku vo vyhlásení na Facebooku. Dodalo, že ide o tých istých ľudí, k ochrane ktorých sa tieto úrady zaviazali.

Mjanmarské bezpečnostné sily zastrelili v sobou najmenej 90 protestujúcich, ktorí vyšli do ulíc Rangúnu, Mandalaja a ďalších 40 miest - odmietli tak varovanie prostredníctvom štátnych médií, že vojaci ich budú strieľať "do hlavy a chrbta". Mjanmarskí generáli totiž práve v sobotu oslavovali národný Deň ozbrojených síl. Spravodajský portál Myanmar Now v sobotu popoludní hlásil, že počet obetí dosiahol až 114, píše agentúra AP.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) na Twitteri oznámil, že dostal správy o množstvo zabitých vrátane detí, stovkách zranených a hromadnom zatýkaní. "Toto násilie znásobuje nezákonnosť prevratu a vinu jeho vodcov," uviedol OHCHR.

Mjanmarská armáda sa snaží potlačiť rozsiahly odpor voči prevratu z 1. februára, pripomína AFP. Sobotňajší zákrok voči protestujúcim bol dosiaľ zrejme najkrvavejší.

Spojené kráľovstvo v sobotu mjanmarskú armádu obvinilo z násilia nového stupňa voči demonštrantom.

"Budeme spolupracovať s našimi zahraničnými partnermi s cieľom ukončiť toto nezmyselné násilie, vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom a zabezpečiť cestu naspäť k demokracii," povedal britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Desaťtisíce ľudí v sobotu znova vyšli do ulíc v mnohých častiach Mjanmarska, aby opätovne žiadali odovzdanie moci civilnej vláde de facto premiérky Aun Schan Su Ťij, ktorú armáda zosadila 1. februára, odkedy ju spolu s ďalšími predstaviteľmi zadržiava.