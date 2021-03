Milan Zo svadby na prvý pohľad prišiel o lásku: Priateľka mi zomierala pred očami

Zdá sa, že ženích Milan (29) z obľúbenej markizáckej šou Svadba na prvý pohľad je človek plný tajomstiev a prekvapení. Vynoril sa akoby odnikiaľ a v šou si nárokoval nevestu, ktorá pre neho vôbec nebola určená.

Sympatický „Pražák“ sa ale nenechal odradiť neprajnosťou osudu a o svoju potencionálnu lásku sa rozhodol zabojovať zo všetkých síl. Sám však má za sebou jeden nesmierne zložitý a tragický vzťah. Svoju predchádzajúcu polovičku, ktorú nadovšetko miloval, postihla zákerná choroba. Hoci celý čas stál pri nej a venoval jej všetku svoju pozornosť, napokon došlo k najhoršiemu.

Milan, ktorý pochádza zo severočeského mestečka Jeseník, prišiel do Prahy za prácou. So sebou si však rovnako priniesol jazvy minulosti, ktoré sa pravdepodobne nikdy nezahoja. Hoci pôsobí ako vyrovnaný a pokojný človek, za úprimnými očami sa skrýva ťaživá minulosť, ktorá ho gniavi aj po rokoch. Milan však napriek tomu nemá problém rozprávať o svojich prežitých skúsenostiach. Predtým, než sa rozhodol prihlásiť do markizáckej šou, bol vo vzťahu, ktorý ho naučil veľkej pokore. Napriek bolesti, ktorá v ňom zostane navždy, vyšiel s pravdou von.

„Mal som vzťah, ktorý mi začal v dvadsiatich rokoch.s lesklým pohľadom odhalil Milan svoje trápenie.

Žijeme, kým ľúbime

O rokoch prežitých v neistote sa zdôveril aj Novému Času. Slová, z ktorých mrazí, urobili z Milana silnú osobnosť. „O diagnóze Veroniky som sa dozvedel od jej maminky a prvé, čo mi napadlo, bolo, že je taká mladá, že to snáď musí zvládnuť. Nevedel som, aké vážne to bude,“ priznal ženích bez okolkov. „Ona bola neskutočná bojovníčka, všetko brala s gráciou a vôbec to na sebe nedávala poznať.“ Spomienka na ňu je tak v ňom stále živá. „Bola pre mňa najbližším človekom a spomeniem si na ňu každý deň. Určitým spôsobom ale viem, že tu stále je. Kto ju poznal, tak vie, aká bola úžasná,“ uzatvára svoje rozprávanie Milan, ktorý netuľuje ani jedinú prežitú sekundu po boku už zosnulej priateľky.