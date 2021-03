Michal Suchoba sa z Emirátov priznal k trestným činom: Milionárov advokát prišiel s vysvetlením!

Náhle priznanie. Podnikateľa a milionára Michala Suchobu sa slovenské úrady už niekoľko týždňov pokúšajú dostať na Slovensko zo Spojených arabských emirátov.

Obvinený je totiž z členstva v zločineckej skupine aj korupcie a hrozia mu roky za mrežami, pre čo bol na neho vydaný aj medzinárodný zatykač. Po novom sa však priznáva ku skutkom, ktoré verejnosť pozná ako kauzy Mýtnik či Očistec.

V prípade Očistec ide o korupčný trestný čin, v prípade Mýtnik je to trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V Očistci mal Suchoba podľa výpovede Ľudovíta Makóa dať úplatok 70-tisíc eur, aby išlo vyšetrovanie kauzy Medusa Group do stratena ešte v roku 2017. V Mýtniku podľa obvinenia smerovali miliónové zákazky daniarov firme Allexis, za ktorou stál práve Suchoba. Priznanie Suchobu potvrdil jeho advokát Miroslav Ivanovič. „Môžem potvrdiť, že sa priznal ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu, avšak jeho dnešná výpoveď značnou mierou mení optiku na niektoré skutkové tvrdenia, ktoré sú uvedené v jednotlivých uzneseniach. Čo sa týka kauzy Mýtnik, tam poskytol vyšetrovateľovi iný dejový sled okolností, ako ich vnímal on zo svojho pohľadu,“ spresnil obhajca. Dodal, že tieto okolnosti budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Výsluch sa uskutočnil v sobotu prostredníctvom telemosta.