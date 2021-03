Viceprezident Bratislava Capitals hodnotí úvodnú sezónu v IHL: V súťaži sme si vydobyli rešpekt!

Debutový ročník majú za sebou! Hokejisti iClinic Bratislava Capitals ukončili nedávno sezónu v nadnárodnej súťaži Ice Hockey League (IHL), keď vo štvrťfinále podľahli talianskemu Bolzanu 1:4 na zápasy.

Ako hodnotíte premiérové účinkovanie v IHL?

- V prvom rade ako veľmi pozitívny hodnotím fakt, že sme vôbec vlani dokázali získať do tejto súťaže miestenku. Musím povedať, že v lige pôsobia kvalitné tímy s vyššími rozpočtami než my, preto majú samozrejme možnosť angažovať aj kvalitnejších hráčov. Napriek tomu si však myslím, že sme v prvom ročníku nášho účinkovania nesklamali. Postúpili sme do play-off, čo bol náš hlavný cieľ. Vo štvrťfinále proti víťazovi základnej časti Bolzanu sme až na jeden zápas boli vo všetkých vyrovnaným súperom, takže chalani odviedli dobrú prácu.

Štart do sezóny bol trošku rozpačitý, došlo napokon aj k výmene trénera, keď Rostislava Čadu nahradil Peter Draisaitl…

- Objektívne treba povedať, že sme sa v úvode sezóny oťukávali. Nevedeli sme, do čoho ideme, čo od ligy môžeme očakávať a aj preto neboli tie výsledky a výkony ideálne. Samozrejme, že potom došlo aj k zmenám, či už na poste trénera, ale aj v hráčskom kádri. Myslím si, že v druhej časti sezóny sme sa už dostali na správnu koľaj, čoho výsledkom bol aj postup do play-off.

Aké sú ohlasy na účinkovanie Capitals od súperov?

- Môžem povedať, že postupne sme si počas ročníka vybudovali u súperov určitý rešpekt, konkurenčné mužstvá videli, že vieme potrápiť hocikoho a mali sme naozaj veľa pozitívnych reakcií na naše premiérové účinkovanie. Na tomto chceme pracovať ďalej a byť v budúcom ročníku ešte lepší.

Sezóna bola poznačená pandémiou, príjmy z divákov nulové. Ak by aj budúci ročník pokračovala takáto situácia bez fanúšikov v hľadisku, neohrozí to účinkovanie klubu v nadnárodnej lige?

- Je pravda, že financie z návštevnosti chýbajú, ale to chýbajú všetkým. Nie je ľahké to finančne vykryť, ale môžem našich fanúšikov ubezpečiť, že hlavne vďaka nášmu generálnemu partnerovi a hlavnému akcionárovi doktorovi Ivovi Ďurkovičovi budeme aj v budúcom ročníku pôsobiť v tejto lige.

Už viete, či kouč Peter Draisaitl bude pokračovať?

- S koučom komunikujeme o ďalšej spolupráci.

Do akej veľkej miery sa bude meniť káder?

- Najskôr musíme dotiahnuť otázku kouča a potom budeme pracovať na skladbe mužstva pre nový ročník.

Potešilo vás, že sa do ligy vracia Znojmo a prichádza aj Ľubľana?

- Áno. Nadnárodná súťaž sa rozšíri o ďalšie dve krajiny, čo jej pridá na kvalite. A teší nás fakt, že bude konfrontácia slovenského a českého hokeja a na tieto derby súboje sa už teraz všetci tešíme.

Je súťaž IHL kvalitnejšia než slovenská extraliga?

- Poviem to tak, je to môj názor aj po debate s našimi hráčmi, že v IHL sa je ťažšie presadiť ako v slovenskej lige. Môžeme to vidieť aj na tom, že chalani, ktorí sa u nás menej presadzovali, bodujú v Tipos extralige oveľa viac a sú lídrami tímov.