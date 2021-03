Turisti sa na Veľkú noc chystajú vziať toto letovisko útokom: Obľúbený prázdninový ostrov očakáva stovky príletov

Prvý deň veľkonočných prázdnin v Nemecku sa letisko na španielskom ostrove Malorka prebúdza z mnohomesačného spánku.

Obľúbený prázdninový ostrov Nemcov očakáva len počas soboty prílet zhruba 60 lietadiel z 12 nemeckých miest, pričom do veľkonočného pondelka ich má priletieť 532. Naliehavá prosba spolkovej vlády, aby ľudia vzhľadom k pandémii zostali doma, sa v dôsledku neprekonateľné chuti opäť cestovať míňa účinkom, napísala agentúra DPA. "Už poldruha roka som necestoval. Pripadám si ako vo väzení," hovorí Abdul Naser z Bádenska-Württemberska. Strach z nákazy ale predsa len trochu má. "Ale v Nemecku to nie je iné," dodáva.

Vláda 14. marca vyškrtla Malorku zo zoznamu epidemicky rizikových oblastí, čím sa skončila aj cestovné výstraha ministerstva zahraničia. Kabinet v Berlíne sa tak rozhodol preto, že takzvaná sedemdňová incidencia bola na tomto stredomorskom ostrove nižšia ako 50 infikovaných na 100 000 obyvateľov. Tým odpadla aj povinnosť uchýliť sa po prílete do karantény a zatiaľ nie je ani povinné preukázať sa po návrate negatívnym testom na koronavírus.

Keď v dôsledku tohto kroku výrazne vzrástol počet rezervácií leteniek a ubytovania, vláda pred cestami na Malorku dôrazne varovala. Od utorka zavádza navyše povinnosť mať negatívny test ešte pred nástupom do ktoréhokoľvek lietadla smerujúceho do Nemecka. Platí to aj pre tých, ktorí cestujú z epidemicky bezpečných oblastí, teda aj pre Malorku. Pred letiskom v sobotu čakali taxikári, aby po dlhej dobe získali nejakých zákazníkov. Pracovníci autopožičovní sa snažili zaujať cestujúcich hneď pri východe a mnoho dovolenkárov odchádzalo do hotelov tiež autobusom. Pred pandémiou sa cestovný ruch staral o 35 percent príjmov tohto ostrova. Teraz mu hrozí chudoba.