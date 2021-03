Revolučné samotesty úplne zadarmo: Viedeň ponúkne obyvateľom kloktacie testy na koronavírus

Rakúska metropola Viedeň ponúkne svojim obyvateľom pravidelné bezplatné testovanie na nový koronavírus pomocou domácich kloktacích testov. Takúto možnosť budú mať každý týždeň.

Oznámil to v piatok tamojší magistrát, uviedla agentúra APA. Testovacie sady na domáce použitie si bude možné od budúceho týždňa vyzdvihnúť v niektorej zo 150 drogérií, kde Viedenčania následne odovzdajú i odobratú vzorku. Tú je možné priniesť i do stoviek zberných miest zriadených v supermarketoch. Výsledok má byť k dispozícii do 24 hodín, pričom príslušný certifikát s výsledkom testu bude platný 72 hodín od vykonania testu.

Viedeň, kde žije 1,9 milióna ľudí, plánuje týždenne zabezpečiť 1,2 milióna týchto testov. Na nadchádzajúce dni je pripravených 1,5 milióna testov. Predstaviteľ viedenského zastupiteľstva pre sociálne záležitosti, zdravie a šport Peter Hacker spresnil, že týždenne bude možné absolvovať štyri testy.

Negatívny výsledok testu je podmienkou využitia viacerých služieb, ako sú kaderníctva či kozmetické salóny. Mesto uvažuje, že ich zavedie i v školách. Táto iniciatíva rakúskeho hlavného mesta má vytvoriť "ochranný štít" dovtedy, než bude zaočkovaný dostatočný počet ľudí, povedal viedenský starosta Michael Ludwig.

Kloktacie testy ponúkali vo Viedni doteraz len pre vybrané organizácie a firmy. Do pilotného projektu sa medzičasom zapojilo 5500 firiem a viac ako 330 000 zamestnancov. Mesto taktiež zaistilo zvýšenie kapacít laboratórií, kde sa budú vzorky vyhodnocovať. Denne má byť analyzovaných do 200 000 vzoriek a týždenne dovedna 1,4 milióna.

Rakúšania majú okrem toho k dispozícii v lekárňach zdarma i antigénové testy. Od marca si každý jednotlivec môže mesačne bezplatne vyzdvihnúť päť kusov testov na domáce použitie. Vo Viedni a v dvoch priľahlých spolkových krajinách - Dolnom Rakúsku a Burgenlande - bude v od 1. do 6. apríla platiť tvrdý lockdown, ktorého súčasťou je i 24-hodinový zákaz vychádzania. Občania budú môcť svoje bydlisko opustiť iba vo výnimočných prípadoch. Od 7. apríla tam bude podmienkou vstupu do obchodov negatívny test na koronavírus.

Na spomínaných opatreniach sa zhodli krajinskí premiéri vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu. Sedemdňová incidencia v spomínaných spolkových krajinách sa pohybuje nad hranicou 300 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, pričom celoštátny priemer je 250. Vo Viedni bola táto hodnota v piatok 311.