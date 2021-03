Madonnino špinavé tajomstvo: Speváčka si „požičala“ telo

Na povrch vyplávalo speváčkino malé špinavé tajomstvo.

Kráľovná popu Madonna (62) nie je prvou ani poslednou, ktorá kedy využila služby photoshopu. Na propagáciu svojho albumu Rebel Heart použila pred 6 rokmi telo inej ženy. Zmenila len jej hlavu za svoju.

Na krádež upozornila skutočná majiteľka tela, Austrálčanka Amelia Goldie (28). Fotografia sa prvýkrát objavila na speváčkinom instagrame v máji 2015. Amelia si najprv myslela, že je to vtip. „Snažila som sa cez instagram skontaktovať s jej tímom dvakrát, ale bez odpovede,“ priznala rozčarovaná Amelia. Fotku po rokoch zdieľala na svojom účte a ako sama priznala, „stále je to tá najlepšia, najčudnejšia, najvtipnejšia vec, ktorá sa mi kedy stala“.

Svoj zážitok s Madonnou si tento mesiac pripomenula opäť prostredníctvom videa na populárnej sieti TikTok. „Rozhodne by som sa zasmiala a povedala, že mi to polichotilo, ale samozrejme si prajem, aby mi boli pripísané zásluhy,“ dodala. Fotografia je aj po šiestich rokoch na speváčkinom účte, no stále bez spomenutia Ameliinho mena.