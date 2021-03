Nový scenár vo vládnej kríze: Rozpad OĽaNO bez Matoviča?

Vyhrážajú sa svojím odchodom! Premiér Igor Matovič (47) má posledné dni na to, aby vyniesol definitívny verdikt, či zostane vo svojom kresle, alebo odíde.

Kým Richard Sulík (53) aj Veronika Remišová (44) tlačia na to, aby podal demisiu, viacerí straníci majú stáť za ním a jeho odchod odmietať. Podľa televízie TA3 dokonca v strane koluje list jedného z poslancov, ktorý sa v prípade Matovičovho odchodu chce vzdať členstva v poslaneckom klube. Spolu by tak malo celkovo urobiť 15 poslancov OĽaNO. Čo je na tom pravdy?

Televízia TA3 zverejnila list nemenovaného poslanca z hnutia OĽaNO, ktorý adresuje predsedníctvu strany. „Igor je svojím spôsobom naozaj blázon. Blázon, ktorý sa roky nebál stáť proti nim, až ich porazil. Dokázal spolu s nami malý zázrak a vyhrali sme voľby,“ píše sa v liste, pod ktorým nie je nikto podpísaný. Nemenovaný poslanec pokračuje slovami, že príliš dlho boli mäkkí, no teraz nesmú byť.

„Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj panej z paláca. Nastal čas, aby sme si uvedomili svoju silu. Je nás 53 a tú silu máme, nevzdávajme sa bez boja. Stál za nami, je čas postaviť sa za neho a našu dôstojnosť,“ stojí v liste. Na konci sa píše, že autor už nebude členom poslaneckého klubu OĽaNO. „Moje rozhodnutie je pevné a nemenné, nebudem súčasťou poslaneckého klubu, ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu,“ dodáva anonymný poslanec.

Podľa TA3 je v klube viacero poslancov, ktorí nechcú premiérov odchod. V opačnom prípade zvažujú svoj odchod. Nový Čas oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či sú list a zákulisné reči pravdivé. „Je to neuveriteľné. Ako toto môže dať niekto von? Je to totálny hoax,“ povedala Novému Času poslankyňa z OĽaNO Romana Tabak.

„Neviem nič o takejto iniciatíve v rámci nášho poslaneckého klubu. Podľa mňa ide o podvrh, ktorý má za cieľ ovplyvniť rokovania, ktoré momentálne prebiehajú,“ dodal poslanec György Gyimesi. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš však potvrdil, že eviduje takúto iniciatívu niektorých poslancov a budú sa o tom rozprávať.

List potvrdil aj poslanec OĽaNO Ján Herák. „Je to veľmi interná záležitosť, ktorú sme ešte ani neprediskutovali v rámci nášho klubu OĽaNO. My stojíme za Igorom Matovičom a bolo by absolútne nevhodné, aby teraz podal demisiu počas pandémie,“ dodal.

Koaličná kríza by sa mala rozseknúť budúci týždeň. Podľa našich informácií Matovič demisiu nateraz nepodá. Jeho straníci to odôvodňujú aj tým, že by to znamenalo pád vlády a bezvládie. „Len čo podá demisiu premiér, je bezvládie, padá vláda a čaká sa na novú vládu. Je toto zodpovedné v čase pandémie?“ povedal minister financií Eduard Heger v relácii Na hrane.

V Ústave sa však píše, že ak prezidentka prijme demisiu vlády, tak jej povinnosťou je v rámci zachovania funkčnosti ústavných orgánov poveriť vykonávaním jej funkcie odchádzajúcu vládu až do vymenovania novej vlády. Bezvládie tak nastať nemôže.

Úryvky z listu poslanca OĽaNO

- Posledné týždne rozmýšľame, kam sme sa to dostali, a nemám z toho dobrý pocit. Človeka, ktorý tu roky stál sám voči mafii, nám iní prikázali politicky popraviť a my sme povedali, že áno, páni. Neviem s tým žiť a začína mi byť zo samého seba zle.

- Igor je svojím spôsobom naozaj blázon. Blázon, ktorý sa roky nebál stáť proti nim, až ich porazil. Dokázal spolu s nami malý zázrak a vyhrali sme voľby. Porazil Fica ako jediný a my spolu s ním. Nešťastie pandémie mu zobralo možnosť robiť normálnu politiku, ktorú sme ľuďom sľúbili. Urobil kopu chýb, ale nepamätám si na nič, čo malo ľuďom ublížiť.

- Odstavili nám Mareka a teraz chcú odstaviť Igora. V čase, keď je to najhoršie za nami a svitá na lepšie časy, na neho verejne pľujú a robia z neho to najväčšie zlo, aby s takým menom z politiky odišiel. A my mlčíme. Ja nebudem. Rozhodol som sa, že v žiadnom prípade nepodporím chystanú verejnú potupnú rituálnu popravu Igora.





Polovica sa môže ocitnúť mimo parlamentu

Tomáš Koziak, politológ

- V prípade poslancov z OĽaNO mi táto forma nátlaku nepripadá náležitá, pretože môže viesť k tomu, že koalícia sa rozpadne a v prípade predčasných volieb by veľká časť poslancov strávila v parlamente len rok a už by sa tam nedostala, lebo majú rapídny pokles preferencií. Takže OĽaNO by malo mať eminentný záujem, aby koalícia zotrvala. Inak sa možno polovica z hnutia ocitne po predčasných voľbách mimo parlamentu.