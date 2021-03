Prepíše všetky rekordy a skončí: Kto bude po sezóne Hamiltonovým nástupcom?

Aj keď britský fenomén Lewis Hamilton v minulosti neraz naznačil, že si nie je istý pokračovaním v kariére, najbližší ročník šampionátu najrýchlejších štyroch kolies určite absolvuje.

Má na to pádny dôvod. Ak ho opäť korunujú za majstra sveta, ôsmym titulom sa odpúta od Michaela Schumachera na čele historického poradia najúspešnejších jazdcov efjednotky.od 17.00 h SELČ na programe Veľká cena Bahrajnu.

Už teraz je 36-ročný Hamilton držiteľom historického rekordu v počte víťazných pretekov (95) aj "pole position" (98) na štarte. Teória pravdepodobnosti vzhľadom na jeho skvelú výkonnosť v ostatných sezónach (šesť titulov za sedem rokov) predpokladá, že už skôr ako v polovici nadchádzajúcej sezóny by sa mal dostať za bájnu hranicu 100 víťazstiev a 100 líderských pozícií na štarte pretekov.

"Na začiatku som veľmi chcel súťažiť vo formule 1, lebo milujem tieto preteky. Aj po rokoch ma to stále baví, oheň vo mne ešte nevyhasol. Verím, že najbližší súťažný ročník prinesie veľa napätia a zábavy," uviedol Lewis Hamilton, cituje ho portál ORF.

Svoju lásku k formule 1 môže tento rok prežiť naplno. Na rozdiel od vlaňajška, keď pandémia koronavírusu posunula začiatok sezóny až do júla a odjazdilo sa len 17 pretekov, tento rok by ich malo byť historicky najviac - až 23. Hamilton pred sezónou predĺžil kontrakt v Mercedese, ale už len o jeden rok. V druhom monoposte tohto najúspešnejšieho tímu súčasnosti bude sedieť rovnako ako vlani Fín Valtteri Bottas. Napriek tomu, že v konečnom poradí MS 2020 skončil druhý hneď za Hamiltonom, získal až o 124 bodov menej a vraví sa, že nikdy nevystúpi z tieňa svojho tímového kolegu.

Mercedes by mal v nadchádzajúcom ročníku MS F1 opäť kraľovať, aj keď testovacie jazdy na okruhu v Sachíre ukázali, že v lepšej fazóne sú pred štartom sezóny monoposty značky Red Bull. Mercedesy mali problémy minimálne s nastavením motora a prevodovkou. Skúsenosti z minulosti však naznačujú, že Mercedes v testovaní pred sezónou dosiaľ nikdy úplne nevyložil všetky karty na stôl.

"Mali sme nejaké problémy najmä s pochopením určitých jazdných vlastností našich automobilov. Dúfam, že to čoskoro vyriešime," uviedol šéf tímu Mercedes Toto Wolff. "Nevieme presne, aké nastavenie motora v Mercedese skúšali. Predpokladáme však, že sme už trochu znížili vzdialenosť, ktorá bola medzi našimi tímami. Zlepšíme sa," vravel konzultant Red Bullu Helmut Marko. Hamilton na margo údajného zlepšenie tímu Red Bull Racing na čele s Holanďanom Maxom Verstappenom poznamenal: "Privítal by som to. Viac konkurencie rovná sa väčšia zábava v pretekoch."

Druhým jazdcom Red Bullu bude v tejto sezóne Mexičan Sergio Pérez, ktorý vystriedal Thajčana Alexandra Albona. Odborníci tvrdia, že tímu rakúskeho miliardára Dietricha Mateschitza to umožní "lepšie strategické možnosti spolupráce s Maxom Verstappenom." Zároveň sa však špekuluje o tom, že po zamýšľanom odchode Hamiltona z Mercedesu na konci sezóny 2021 by ho tam mal nahradiť práve Verstappen.

"Zatiaľ čo rok 2021 neprinesie takmer žiadne zmeny pravidiel, v ďalšej sezóne sa predpisy pre jednotlivé monoposty radikálne zmenia, najmä čo sa týka konštrukcie motorov. Mali by byť lacnejšie a jednoduchšie a v tom čase už možno osemnásobný majster sveta by toto riziko nemusel podstúpiť. A je len ťažké si predstaviť, že v tíme zostane po boku Verstappena," napísal rakúsky zdroj.