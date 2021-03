Príležitosť pre Rómov na Slovensku, ktorá prichádza len raz za desať rokov

V súčasných štatistikách sa k rómskej národnosti hlási približne štyrikrát menej Rómov, ako uvádzajú kvalifikované odhady. V poslednom sčítaní sa k rómskej národnosti prihlásilo len 105 tisíc obyvateľov oproti počtu 450 tisíc Rómov, uvedených v Atlase rómskych komunít.

Rómska menšina na Slovensku potrebuje viac pozornosti a adresných riešení. Na to, aby ktokoľvek mohol presnejšie plánovať a realisticky odhadnúť rozsah potrebných opatrení, je nevyhnutné poznať, koľko Rómov v skutočnosti na Slovensku žije. Sčítanie obyvateľov je nenahraditeľným zdrojom informácií, ktoré sa koná každých desať rokov.

Sčítanie obyvateľov, ktoré aktuálne prebieha, trvá do 31.3.2021. Občania sa môžu sčítať sami na stránke www.scitanie.sk alebo môžu požiadať vedenie obce o pomoc asistenta pri sčítaní. Asistované sčítanie je z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 posunuté na termín od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Aké pozitívne dopady môže sčítanie priniesť, ak Rómovia využijú možnosť prihlásiť sa?

Sčítanie obyvateľov má priamy súvis s jazykovým zákonom na Slovensku. Ak bude príslušníkov menšiny v niektorej obci viac ako 15 percent v dvoch po sebe idúcich sčítaniach, menšina získa možnosť komunikovať na úradných miestach v materinskom jazyku alebo možnosť požiadať o tlmočnícku podporu v úradnom styku. Taktiež v obci pribudnú dvojjazyčné tabule.

Sčítanie obyvateľov má aj ďalšie, nepriame dopady na menšinové politiky. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov sa bude rozhodovať napríklad o objeme podpory kultúry národnostných menšín, podpory pri riešeniach v sociálno-ekonomickej oblasti, vzdelávania, regionálny rozvoj a mnohých ďalších oblastiach, ktoré sa týkajú každodenných problémov. Sčítanie obyvateľov je najdôležitejšou štatistikou v krajine, z ktorej čerpajú nielen štátni úradníci, ale aj súkromné spoločnosti a investori.

Patrím k dvom národnostiam

Novinkou tohtoročného sčítania obyvateľov je možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam. Je to výborná správa pre ľudí, ktorí majú vzťah k viacerým národnostiam, vrátane ľudí, ktorí zdedili menšinové korene po svojich rodičoch alebo sa stali súčasťou národnostne zmiešaných rodín.

Mnohí Rómovia hovoria viacerými jazykmi. Na juhu Slovenska napríklad žije početná skupina maďarsky hovoriacich Rómov a vo viacerých lokalitách Rómovia nehovoria po rómsky vôbec. To však nebráni tomu, že sa kultúrne cítia byť súčasťou rómskej menšiny.

Očakávaným výsledkom metódy hlásenia sa k viacerým národnostiam je celkové posilnenie domácich národnostných menšín.

Nezisková organizácia EDUMA sa venuje inklúzii znevýhodnených skupín v spoločnosti. EDUMA považuje za dôležité podporovať rómsku identitu. Cesta, ktorá vedie k prijatiu seba samého, teda k budovaniu vlastnej identity, vedie cez budovanie zrelých vzťahov k iným a k sebe.

Preto považujeme nasledujúce otázky za kľúčové: Kto vlastne som a ako sa stane, že som tým, kým som? Kto to určuje? Ako veľmi je to dôležité? A ako to ovplyvní môj život? Tieto otázky sú dnes dôležité aj preto, že väčšina konfliktov, ktoré v súčasnosti zažívame, nejako súvisí s niektorými časťami našej identity.

Projekt Rómovia ako súčasť Slovenska podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Veronika Vanochová a Michelle Kubištová